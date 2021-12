La ropa interior amarilla está "dura de conseguir"

A pocas horas de que termine el año 2021 los habitantes de los municipios Lamas, Sucre y Libertador salieron a hacer sus compras de ropa interior de color amarillo, lo que según la tradición llama a la buena suerte para el año que comienza.

Sin embargo, son pocos los establecimientos que ofrecen este tipo de mercancía, ya que hay pocos proveedores de la popular ropa amarilla.

Al conversar con algunos comerciantes señalaron que han vendido ropa interior, tanto para hombres como para mujeres, pero no con el mismo auge como tendría la de color amarillo.

En este sentido, Valentina Linero dijo que "efectivamente mis clientas me han solicitado mucho lo que es ropa íntima amarilla, pero lamentablemente, por la temporada, el costo de la mercancía está un poco elevado y no he podido adquirir mercancía nueva, pero sí hay personas que a pesar de la situación se aferran a continuar con las tradiciones y más en esta época decembrina".

Asimismo, Mileidy Ramos comentó que "en mi local ofrecemos venta de ropa íntima y calzados, lamentablemente ahorita el local no ha tenido muchas ventas y realmente es preocupante por la temporada que nos encontramos, al igual que me ha costado mucho obtener mercancía, en temporadas anteriores se me hacía más fácil de adquirir y vender".

"La ropa íntima de niños y adultos tiene el costo a partir de 1 dólar, lo más caro en ropa íntima en 2 dólares, dependiendo del material, sea licra o algodón; las medias también se pueden adquirir en un dólar. Lo que me resulta interesante que en días anteriores me dirigí a Maracay y se ve la gran afluencia de personas y comparando cuando llegas a Santa Cruz no se nota la misma actividad comercial".

LUCHAMOS POR MANTENER LAS TRADICIONES

Por su parte, los compradores aseguraron que aunque no hay ropa interior amarilla, siguen revisando cada rincón para ver si consiguen, pues necesitan mantener la tradición y activar la suerte.

Al respecto, Mireya Sanabria aseguró que "anteriormente hacíamos algunos rituales en la época decembrina, como por ejemplo comernos las 12 uvas el 31 de diciembre, usar ropa interior amarilla, pero actualmente con el alto costo de las frutas, ya en los últimos años no lo hemos podido continuar".

De igual forma, Roberto Martínez señaló que "en todas las familias venezolanas nos gusta continuar con las tradiciones como el plato navideño, el sancocho, los dulces, también realizar diferentes rituales como comer las 12 uvas, colocarse la ropa íntima amarilla, salí con las maletas para atraer los viajes. Pero actualmente esas tradiciones lamentablemente no son factible, sin embargo, hacemos lo posible, sigo buscando mi ropa amarilla a ver que encuentro ajustado a mi presupuesto".

Para finalizar, Orlinda Rodríguez afirmó que "en lo personal a mí me encanta esta temporada navideña porque nos permite compartir en familia y realizar diferentes tradiciones como nos caracteriza a los venezolanos, una de ellas es elaborar el plato navideño, los dulces como lo es el de lechosa, en mi familia el arroz con leche, etc. Para el año nuevo realizamos a pedir los 12 deseos con las tradiciones 12 uvas y colocarnos la ropa íntima amarilla para atraer la buena suerte durante el nuevo año".

IRIOS MÉNDEZ | el siglo

