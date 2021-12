La crisis limita las tradiciones de Año Nuevo

A pesar de la difícil situación económica que atraviesa Venezuela, los, aragüeños aseguraron que harán su mayor esfuerzo para mantener las tradiciones del 31 de diciembre, como pedir los deseos con la 12 uvas o mandarina, o dar la vuelta a la manzana con una maleta.

No obstante, de no cumplirlas o ejecutarlas, no se limitarán a celebrar esta fiesta de Año Nuevo, ya que para ellos lo importante es recibir en familia este 2022, así sea con una cena navideña humilde o lo que esté disponible en sus neveras y de acuerdo a su poder adquisitivo.

En este sentido, Joseph Tovar dice que es su familia hace todo lo posible para cumplir con los rituales típicos de estas fechas, destacando principalmente la costumbre pedir 12 deseos con uvas. "Eso no se pierde, siempre lo hacemos, también damos la vuelta a la manzana con una maleta. Dios mediante espero viajar este próximo año", dijo Tovar.

Tovar es consciente de la crisis que vive el venezolano, pero dice que hay quienes no se limitan y hacen su mayor esfuerzo por lo menos para hacer una buena cena. "Tomamos ponche crema, hacemos el brindis y después de las 12 bailamos la hora loca hasta el amanecer", añadió.

Por su parte, Alfonso Pérez, dice que desde hace unos años no celebran estas tradiciones, sus familiares se conforman preferiblemente con cenar un buen plato navideño. "Comemos hallacas o pollo horneados, pero tratamos de pasarla bien", expresó, quien añadió que hoy no se puede inventar.

Del mismo modo piensa José Castillo, que prefiere charlar con los amigos y familiares, esperando el cañonazo. "Se prepara una ensaladita y otras comidas, compartimos un rato que es lo más importante", comentó Castillo.

Sin embargo, algunos afirmaron que no se puede escapar de la realidad, ya que considera que estos tiempos no son como en años anteriores.

En este contexto, Marta Pérez aseguró que ya no se puede cumplir con la tradición de las uvas, argumentando que la crisis no permite comprarlas. "Están muy costosas en la actualidad, antes se podía, y se celebraba el 31 a lo grande, pero ahora no", dice Pérez, quien esperaba el bus para visitar a sus familiares en Puerto Ayacucho, estado Amazonas.

Pérez dice que al menos en su caso harán unas hallaquitas, pero dice que muchas familias por esos lares no lo harán porque no tienen cómo hacer una cena de Navidad.

Carlos González coincide con la señora Pérez, ya que asegura que "ni pernil se puede comer" debido a su elevado precio. "Las nueces están súper caras, ahorita no se puede celebrar estas tradiciones, hay disminución del poder adquisitivo de la ciudadanía", manifestó.

González precisa que muchos sustituirán las hallacas, el asado, la ensalada de gallina y el pernil con otros platos más económicos de preparar. "Unos preparan arroz con pollo o un pollo horneado, lo que se sabe es que hay quienes pueden hacerlo y celebrarán estas fechas de esa manera", dice.

LINO HIDALGO | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA

