Los habitantes de la comunidad El Paseo, específicamente en el sector Los Bloques, ubicada en el municipio Mario Briceño Iragorry, se han visto obligados a lanzar la basura en los vertederos improvisados que existe por toda la zona, aseguraron que no existen contenedores especiales para depositar los desechos sólidos, convirtiéndose esto en un problema, ya que tienen que soportar el mal olor y la presencia de roedores en sus viviendas.

En este sentido, Jesús Díaz, quien reside en la mencionada localidad, aseguró que la acumulación de basura que existe detrás de los gimnasios del Coliseo de El Limón, frente a los bloques 01 y 02 de este sector, tiene aproximadamente un año, y las personas echan la basura en esa parte, con el fin de que el aseo urbano lo recoja.

"Tiene tiempo, la gente viene por aquí y echa la basura, antes había un contenedor pero se dañó, y la gente se acostumbró a echarla allí por mayor comodidad", dijo Díaz.

Agregó que el aseo en esa zona, pasa tres veces a la semana "los martes, jueves y sábado", en horas de la tarde o la noche. "Sigue pasando más o menos, pero, según Díaz, la gente lanza la basura allí por la cercanía", dijo.

La información también la confirmó Edgar Ledezma, quien estaba cuidando a uno de sus familiares debido a una enfermedad, asegurando que esta situación tiene meses. "Ese botadero tiene así como un año, la gente viene y lanza las bolsas con desperdicios con normalidad y no se hace nada", expresó.

Sin embargo, dicho vertedero improvisado no sólo existe detrás de El Coliseo, ya que por la zona del bloque 19, también se generó uno nuevo, en donde las personas lanzan sus desechos en un punto que está cercano a la frontera del sector Los Bloques y Las Casitas de la comunidad El Paseo.

Con respecto a este tema, Jaidy Cordobés explicó que ciertamente el aseo pasa tres veces a la semana como lo explicó Díaz, pero cuando llueve, los camiones no pasan con el argumento que estos vehículos no pasan en el lugar donde arrojan los desechos.

"Siempre y cuando no llueva, porque según no pueden meter los camiones donde echan todos los desperdicios, allá atrás está horrible porque los perros comen y riegan todo el basurero, pero como aquí no hay un contenedor para echar la basura y se le dice a la gente que la saque los días establecidos, el aseo no viene", dijo Cordobés.

Los residentes de esta comunidad, diariamente sacan sus desechos a las calles, algunos los arruman frente a los postes del urbanismo y otros guardan su basura a la espera que pase el camión del aseo.

Por tal motivo, los ciudadanos piden a las autoridades competentes del municipio solventar esta problemática con la colocación de contenedores para basura, y que pase con más regularidad el camión del aseo por la comunidad.

LINO HIDALGO | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA

