Los electores saldrán a los centros de votación muy temprano

La mayoría de los maracayeros están listos para salir desde muy temprano a los centro de votación para ejercer su derecho a elegir gobernadores, alcaldes, concejales y diputados regionales en el estado Aragua.

Sin embargo, otra parte de la población manifestó que para ellos no tenía sentido ir a las urnas electorales, ya que no tienen confianza en los rectores del Consejo Nacional Electoral. "Aun no veo las condiciones para salir, si los resultados van a favorecer a los mismo que tienen 22 años en el poder y aun no han hecho nada, por eso no voy a desgastarme en una cola y perder mi tiempo y mi voto", expresó Clara de Linares.

De igual forma, Carlos Urbina señaló que no piensa votar. "En las 2 últimas elecciones que se ha celebrado no he votado, porque para mí todo eso es un teatro que no nos lleva a nada, más bien atenta contra la libertad de los venezolanos".

Por su parte, Emiliana Espinoza aseguró que se levantará muy temprano para votar en la mañana e irse a su casa a esperar los resultados. "En tiempo electoral lo más importante salir temprano ejercer su derecho y esperar tranquilamente que den los resultados y dependiendo de los mismos salir a celebrar"

Mientras que Dilia Flores aseguró que no perdería su tiempo ejerciendo su derecho al voto, pues ninguno de los candidatos que salieron a la palestra electoral les gusta.

"Estos candidatos son más de lo mismo, ahorita ofrecen villas y castillos y cuando se monten en el cargo se les olvida que en las comunidades no hay agua, ni gas, sin alumbrado público y mucha inseguridad, es mejor quedarse en casa y no perder el tiempo".

"Toda la vida he ejercido mi derecho al voto, generalmente salgo en la mañana muy temprano voto y de allí me voy a hacer mis otras diligencias y regreso a mi casa para esperar el resultado de los ganadores"; dijo Freddy Ramos.

PLAN REPÚBLICA DESPLEGADO

Asimismo se pudo observar durante un recorrido por algunos centros electorales, se pudo apreciar que el Plan República se mantiene activo en los planteles, para recibir hoy a los electores.

IRIOS MÉNDEZ | el siglo

