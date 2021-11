Santacrucenses están dispuestos a votar desde temprano

Los habitantes de Santa Cruz, municipio José Ángel Lamas, están listos y dispuestos a ejercer el derecho al voto.

Al respecto, Carlos Velarde resaltó, "desde temprano saldré a ejercer mi derecho, he participado siempre en todas las elecciones, no he dejado nunca de emitir mi opinión".

Loading...

Por otro lado, Jesús Da Silva indicó, "yo me levanto a las 5:00 de la mañana porque voy a defender el voto y buscando gente para que también salga a depositar su opinión, es el único instrumento democrático que tenemos".

Asimismo, Saúl López comentó, "desde muy temprano estaré activo, porque estoy trabajando como parte logística, pero sin embargo aún así siempre he salido a ejercer mi derecho al voto, desde las 4:00 de la mañana siempre he estado activo y pendiente de los resultados.

En este sentido, los santacrucenses destacaron que no hay ningún pretexto fuera de la salud que pueda impedir a los ciudadanos a ejercer el derecho al voto, para así emitir una voz de denuncia cuando se requiera.

Como es de recordar, el próximo domingo 21 de noviembre se estarán realizando las elecciones regionales y parlamentarias, donde se estarán postulando al cargo de gobernadores, alcaldes, concejales, diputados al Consejo Legislativo.

JOSÉ CARPIO G. | elsiglo

Comparte esto:

Tweet

Telegram

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...