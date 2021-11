Las Águilas del Zulia volvieron a la senda victoriosa, luego de propinarle a Leones del Caracas una paliza 11-4 en el Estadio Universitario. El equipo zuliano apenas ganó por segunda vez en la temporada como visitante, pero detuvo una cadena de dos derrotas, fraguar su triunfo con un rally de seis anotaciones en el cuarto inning.

Luego de acercarse 3-2 con par de rayitas en la segunda entrada, Zulia comenzó su reacción definitiva dos tramos más tarde, contra el novato Jesús Vargas. Con Caracas arriba 4-2, Yonathan Perlaza respondió con un sencillo remolcador que puso el juego por una de distancia. Sin embargo, el turno importante sería para Osleivis Basabe con las bases repletas.

“Me había dominado en el turno anterior (a Vargas), pero salí a buscar un solo pitcheo. El turno, de no ser por Alex (Romero) no hubiera llegado hasta mí. Somos un equipo, si uno no lo hace lo debe hacer otro, contestar con el madero”, explicó Basabe, que al primer envío del turno, conectó una línea profunda entre el jardín central y derecho, que gracias a su velocidad convirtió en triple.

Entraron las tres carreras que estaban en los senderos y así Zulia volteó el marcador 6-4, una ventaja que nunca más perdería por el resto de la noche.

Héctor Sánchez y José Herrera también aportarían con un elevado de sacrificio y un rodado, que sumó dos carreras más a la causa rapaz.

ÁGUILAS Y LA PALIZA AL CARACAS

En la parte alta de la séptima, los dirigidos por Marco Davalillo sumarían tres carreras más al score, con un sencillo de Romero y un doble de Perlaza.

Leones inició el encuentro castigando al abridor zurdo de las Águilas, César Jiménez. Wilfredo Tovar comandó la ofensiva melenuda, con un doble remolcador de dos y Alexander Palma puso la tercera en la registradora con un sencillo.

El Caracas agregaría otra carrera con un hit de Ronny Cedeño en la siguiente entrada, pero los melenudos se vieron incapaces de seguir produciendo ante el pitcheo rival.

Jiménez (1-2) obtuvo su primer triunfo de la temporada, luego de su trabajo de seis entradas, con cuatro carreras permitidas. Salvó Carlos Betancourt (1). Por el Caracas, cayó Vargas (0-1).

