Observadores electorales de la UE de visita en el diario elsiglo

Desde finales del mes de octubre, se desplegaron en las 23 regiones del país, miembros de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (UE) para los comicios convocados por el CNE, el próximo 21 de noviembre.

Según reportes, 100 observadores de al menos 22 Estados miembros de la UE, además de Suiza y Noruega, se distribuyeron en las distintas regiones de Venezuela. De ese número, dos de ellos, Luiza Nicoleta Lapascu (Rumania) y Hugues Cayzac (Francia) se encuentran en el estado Aragua, con el fin de hacer un seguimiento al proceso electoral e informar al equipo central (sede Caracas) desde sus diferentes áreas de responsabilidades.

Ambos observadores (de largo plazo), cumpliendo con el mandato de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, visitaron ayer las instalaciones del diario elsiglo, el Matutino de los Valles de Aragua, compartiendo con parte del tren directivo de este medio de difusión, en su deber de acuerdo a la agenda de trabajo y ofreciendo detalles de la labor que vinieron a ejecutar en el marco de las elecciones.

"El trabajo se enfoca en recorrer municipio a municipio, para recoger información con los actores del proceso electoral", resaltó Cayzac, dejando entrever que han sentido el calor de la aragüeñidad, destacando además la gentileza de las personas de la región.

"A grandes rasgos recogemos información de todas las actividades relacionadas con el proceso electoral del próximo 21 de noviembre, entre ellos, la justicia electoral, la administración electoral, así como el registro electoral, también sobre los partidos políticos, los candidatos, los medios de comunicación, todos los detalles que se refieran a la naturaleza democrática de las elecciones", apuntó el representante de origen francés.

Destacó que en Aragua han visitado "a una decena de municipios", unos colindantes y otros más alejados. "A la medida de nuestras posibilidades, trataremos de recoger lo más racional posible, información de los 18 municipios de la región", acotó.

Mencionó que cumpliendo con su misión, desde su llegada al estado Aragua, cada semana envían a sus analistas en la ciudad de Caracas, la información requerida para la sistematización del informe previo que permitirá consolidar el documento final que será entregado en el mes de febrero del 2022 con recomendaciones para otros procesos electorales.

Anunció que tanto Lapascu como él, esperan que unos días antes de los comicios lleguen dos colegas más para apoyarlos. "El día de las elecciones vamos a desarrollar dos recorridos de observación en el estado Aragua; ese es el planteamiento que tenemos", dijo.

-El trabajo ha sido arduo- aseguró, especificando que las elecciones cada día están más próximas. "Pero quiero subrayar, estuvimos en varias misiones de este tipo, del mismo continente, en América Latina y la verdad es que he visto pocas misiones donde logramos colectar información tan rápido y tan diversa. Y hasta el momento, no hemos tenido ningún comentario negativo, siempre hemos sido bien recibidos tanto en espacios públicos como privados", enfatizó.

Lo importante para la credibilidad dentro de una misión de este tipo es la imparcialidad, puntualizó Cayzac, indicando, "no tenemos ninguna opinión personal sobre el proceso electoral, ni intercambiamos opiniones entre nosotros al respecto. No estamos aquí para eso".

Recibimos quejas y denuncias, precisó, que procesan dentro de sus informes, pero aclaro, "no somos fiscales". Recogemos información de acuerdo a los criterios de observación electoral planteados por nuestra misión, acentuó.

"En los últimos días nos ha interesado encontrar como criterio de observación, candidatas a la reelección, primero por ratificación de un cargo, y segundo, tiene que ver con la participación efectiva de la mujer en este proceso", recalcó.

En relación al abordaje que han realizado a candidatos y candidatas de la región, no quisieron entrar en pormenores, manteniendo discreción al respecto.

Aseguraron que tienen su planificación para cumplir con el cronograma de trabajo, pero no significa, "por ejemplo, no tomamos ninguna cita; es un lujo que no podemos permitir". Pero también hay momentos que ejecutan su labor tomando oportunidades aleatorias (tema de la realidad), como el caso de las actividades de campañas políticas.

"De esa manera vamos afianzado la búsqueda y la recolección de información. Con los dos métodos nos sale bien, por la experiencia que tenemos, y siempre teniendo en la mente, no olvidar a nadie", sentenció Cayzac.

MANDATO DE LA MOE

La de observar todos los aspectos del proceso electoral y evaluar en qué medida las elecciones cumplen con los compromisos internacionales y regionales, así como las leyes de Venezuela. La Misión acude al país, por invitación de la República Bolivariana de Venezuela.

La Misión de Observación Electoral es independiente en su trabajo y en sus conclusiones de la Delegación de la UE en Venezuela, de los Estados miembros y de todas las instituciones de la Unión Europea.

METODOLOGÍA

La UE tiene una metodología consolidada para observar las elecciones. Los observadores no interfieren en el proceso electoral y no tienen autoridad para cambiar o corregir ninguna anomalía que encuentren.

Todos los observadores electorales de la UE están sujetos a un estricto código de conducta y unas directrices éticas que garanticen su neutralidad e imparcialidad.

La MOE UE opera de acuerdo con la "Declaración de Principios para la observación electoral internacional", adoptada por las Naciones Unidas en el 2005, y por una serie de organismos internacionales involucrados en la observación electoral.

Los principales objetivos de la observación electoral de la UE son: Apoyar el proceso democrático en los países con los que tiene relaciones; aumentar la confianza pública en el proceso electoral; fortalecer el respeto por los derechos humanos y el Estado de Derecho.



HBRI. | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA

