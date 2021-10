Madres de acuerdo con vacunación para mayores de 12 años

Luego de que el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunciara que este lunes se daba inicio al proceso de vacunación para niños mayores de 12 años en adelante, las madres maracayeras manifestaron estar de acuerdo con dicha decisión.

Durante una encuesta realizada en el casco central de Maracay, las madres aprobaron la vacunación para los adolescentes, ya que lo consideran un mecanismo efectivo para mantener a raya el coronavirus.

En este sentido, Nancy Nieves manifestó que los ciudadanos deben poner de su parte para entre todos evitar más casos lamentables, "a mi me dio covid-19, gracias a Dios estaba vacunada y no me compliqué, por eso la vacuna es muy buena para combatir esta enfermedad".

Asimismo, Nieves destacó que en su opinión todos los ciudadanos deben estar vacunados, "las personas deben vacunarse, se está utilizando a nivel mundial y es la forma en la que la pandemia muera de una vez por todas".

De igual forma, Margarita Pernía indicó que los jóvenes deben estar vacunados y así poder asistir a las aulas de clases tranquilos, "van a iniciar las clases y lo mejor es que estén vacunados, a mi también me dio Covid-19 y por la vacuna es que no me compliqué, por esto estoy de acuerdo a que todos los ciudadanos los vacunen".

Finalmente, Eleida Núñez recalcó que es de gran importancia la vacunación en los jóvenes, así como en el resto de la población, "a mi no me ha dado Covid-19, pero conozco a personas que si les dio y por no estar vacunados se la vieron muy mal y hasta algunos murieron, la vacuna es de gran importancia para los adolescentes, como para el resto de la población".

MÓNICA GOITIA | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA

