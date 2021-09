Según unos documentos publicados este miércoles por la revista musical Pitchfork, el dúo Epikker, integrado por Suniel Fox y Henry Strange, acusan al cantante canadiense de haberse apropiado de un tema que enviaron a un colaborador de The Weeknd, titulado "Vibeking", por el que nunca recibieron ningún tipo de crédito.

Loading...



"Ambas obras están en clave menor. Ambas obras utilizan una métrica de 6/8, que no es muy común en la música popular. Ambas obras se tocan a un tempo similar. Y ambas obras utilizan características de la electrónica, el 'ambience', el pop, el hip-hop, el rock y el R&B para lograr un sonido atmosférico y melancólico particular", indica el dúo.

Los demandantes piden como compensación todos los beneficios que "Call Out My Name" ha generado y solicitan como medida cautelar que The Weeknd no cante el tema en ningún concierto hasta que se resuelva el caso.

En su denuncia, el dúo de compositores sostiene que el ingeniero de sonido PNDA, un estrecho asistente de The Weeeknd, recibió la canción "Vibeking" por medio de un correo electrónico en abril de 2015 y que después confirmó que el artista la había escuchado.

Según la versión de los demandantes, tiempo después el mismo PNDA escribió al dúo para avisarles de que no les iba a dar crédito por el tema: "Sólo le diré que nuestro equipo de producción escribió la pista. ¿Guay? ¿O tienes otra idea? Simplemente no quiero decir 'hey, Strange escribió esto', cuando no te conoce".

El tema de The Weeknd se publicó en 2018 como sencillo de su EP "My Dear Melancholy" y registra desde entonces 700 millones de reproducciones en YouTube y 836 millones en Spotify.

Por su parte, "Vibeking" no está disponible en ninguna plataforma de internet, por lo que la similitud entre ambos temas solo podrá ser valorada por la corte californiana.

EFE

Comparte esto:

Tweet

Telegram

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...