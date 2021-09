El periodista venezolano, Osman Aray, informó a través de un video publicado en su cuenta de Instagram que fue estafado por la farmacia de nombre, Farma Bien, a los cuales les compró un concentrador de oxígeno de 10 litros para su madre, quien lo necesita con carácter de urgencia tras contagiarse de Covid-19.

En este sentido, Aray comentó a sus seguidores de Instagram como fue el modo de estafa para que caigan en la trampa, "me dijeron que tenían el concentrador de oxígeno de 10 litros y me pidieron depósito, un pago por pay pall que supuestamente no pasó y otro en bolívares. Nunca llevaron el equipo, me estafaron el dinero y me enteré que ya van cuatro familias venezolanas estafadas".

Seguidamente, el animador dijo que aún está a la espera para poder conseguir otro de estos equipos respiratorios y pidió ayuda de sus seguidores para poder hallar otro sitio donde encontrar el concentrador de oxígeno para su mamá, quien está siendo atendida en casa debido a los altos costos de las clínicas privadas.

"Por favor autoridades tomar cartas en el asunto y que puedan prestarnos su apoyo para conseguir de nuevo el concentrador de oxígeno, que Dios se lo pague", concluyó Osman.

