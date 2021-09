Para el economista y profesor universitario Luis Oliveros el único efecto que tiene la reconversión monetaria en la economía venezolana es que ahora vamos a tener unos billetes diferentes, la contabilidad será llevada de manera más sencilla, porque habrá menos ceros y los puntos de venta van a poder operar de una manera más fácil, "pero pensar en una reactivación económica, en que vamos a tener menos inflación y que las cosas van a ir mejor, es no entender lo que es una reconversión monetaria".

Pero los venezolanos entienden bien lo que es una reconversión monetaria "creo que somos los que entendemos mejor en el mundo sobre el tema, ya esta es la tercera reconversión en 12 años, tenemos bastante experiencia al respecto".

Para el ciudadano común el impacto será ver disminuida la cantidad de billetes, pero al final las siete monedas de un bolívar son los mismos siete millones que tenían antes de la reconversión, eso es refiriéndose al monto mensual que reciben los pensionados.

La reconversión no cambia el poder de compra, lo que está cambiando es la cantidad de billetes, el poder de compra no está dado por la cantidad de billetes, sino por lo que se puede comprar con lo que reciben.

En este caso, lo que están es quitando seis ceros a la moneda, pero no hay ningún cambio en la capacidad de compra. Duración de la reconversión

ÍNDICES DE INFLACIÓN

Lo que hemos visto en los últimos meses de la inflación sin información oficial porque el Banco Central de Venezuela desde mayo no publica los índices de inflación, la última publicación del BCV certificó una inflación acumulada de 264,8% en los cinco primeros meses de este año. Sin embargo, oliveros señala que "si mantenemos el mismo ritmo de crecimiento de los últimos meses, esta es una reconversión monetaria que puede durar más de 5 años, suponiendo que la inflación no aumente, que se mantenga en los niveles actuales".

No va a durar los dos años y medio que duro la anterior, pero tampoco los 10 años que duró la primera reconversión, pero esta nueva reconversión puede durar entre cinco y siete años en el ritmo actual de crecimiento de la inflación de los últimos meses, suponiendo que no haya incremento de la inflación.

"En el país lo que hay que tener en cuenta es que el mayor enemigo de la reconversión monetaria es la inflación en la medida en que se logre disminuir la inflación mayor será el tiempo que duren esos nuevos billetes", dijo.

CONTROLAR LA INFLACIÓN

PARA SOSTENER LA RECONVERSIÓN

A juicio Oliveros el Gobierno nacional sabe muy bien lo que tiene que hacer para controlar la inflación, "el Gobierno tiene un problema fiscal, y el origen de la inflación es el problema fiscal, está luchando por reducir su déficit fiscal, de hecho, ha reducido el gasto público de manera importante, pero también su problema son los ingresos fiscales, cómo generar ingresos, sobre todo ingresos en dólares ante la caída de la producción petrolera".

El Ejecutivo tiene que ver como retomar el camino del aumento de la producción petrolera, además de revisar o seguir revisando, porque ya lo están haciendo, una gran cantidad de empresas deficitarias y proceder a su privatización. El especialista considera que mientras más privatice el Gobierno empresas que generan déficit, mejor será el resultado final. Ahí el Gobierno tiene dos tareas una de consolidación fiscal, que significa encontrar la forma de aumentar los ingresos, sobre todo los ingresos en divisas y continuar disminuyendo el gasto, o empezar a privatizar empresas.

AUMENTAR LA PRODUCCIÓN PETROLERA

Para Oliveros la clave aquí es ver cómo hacer para aumentar su producción petrolera que le genere ingresos en divisas, ya que, si eso no lo logra, Venezuela va a seguir teniendo graves problemas inflacionarios. Proceso de pruebas Ya se inició el proceso de pruebas con el sistema del Banco Central, y se enviaron ya los contratos para la entrega de nuevos billetes a las instituciones bancarias.

El BCV informó que las entidades bancarias en Venezuela no prestarán servicios los días jueves 30 de septiembre y viernes 1° de octubre. Esta medida se implementará para adaptar los sistemas transacciones del sector bancario a la nueva expresión monetaria para el blackout, que es el reinicio de los sistemas bancarios para cambiar los números de las monedas, lo cual tomará unas 12 horas. El economista explicó que las pruebas en los bancos para implementar los nuevos billetes, es algo normal y necesario para reexpresar todas las cuentas, reexpresar los créditos, la contabilidad y adecuar los cajeros automáticos. Oliveros considera eso es algo que ya la banca tiene listo, porque la banca y el gobierno vienen trabajando en la reconversión monetaria desde hace mucho tiempo. "La adecuación se lleva por sistema y es sumamente rápido, además esta es la tercera reconversión, ya la banca tiene lista la adecuación porque ya está fogueada al respecto". "El gobierno les ha otorgado dos días de inactividad bancaria para que estén más holgados y la banca lo agradece, pero ciertamente la banca ya está lista", dijo. En todo caso el Gobierno está otorgando los días 30 de septiembre y primero de octubre como una forma de prevención ante cualquier eventualidad que se pueda presentar en las entidades bancarias con la puesta en marcha de la nueva reconversión monetaria.

Caracas

