René Zapata, secretario ejecutivo de la Federación Venezolana de Maestros en Miranda reiteró que, tras recorrer varias instituciones educativas de la entidad, no hay condiciones para iniciar el año escolar de manera presencial.

"Constatamos que en las escuelas no hay gel antibacterial, no hay tapabocas, no hay guantes, no hay mascarillas protectoras, no hay cloro, no hay desinfectante, los baños están en deterioro y las pintura de los planteles en el piso", denunció.

Ante esta situación, anunció que el próximo 28 de septiembre se realizará una asamblea en la plaza Andrés Bello, a partir de las 8:00 de la mañana, donde maestros de Miranda, docentes nacionales, jubilados y pensionados decidirán las acciones a tomar.

No obstante, adelantó que sin condiciones, sin salarios y sin todas las cláusulas contractuales, no se van a reincorporar a las actividades escolares, reseña presidenciave.

"No vamos a poner en riesgo la vida de nuestros hijos, la vida de nosotros y la vida de los hijos de los representantes", sentenció Zapata, quien afirmó que con la vida de los niños venezolanos no se juega.

Caracas

