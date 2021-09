En el sector San Carlos de la ciudad de Maracay, vive una joven de 24 años, Karen Sánchez, mamá de una linda bebé, quien desde el momento que llegó a su vida, no ha parado de llenarla de muchas alegrías, pero también ha venido para enseñarle lo valioso que es tener una buena salud.

Olivia Ozlem Sánchez Herrera, una pequeñita de tan sólo diez meses, vino a este mundo con una condición de salud un tanto desfavorable; su madre comentó que al quinto mes de gestación, los doctores le indicaron que Olivia presentaba una Cardiopatía Congénita, denominada: Tetralogía de Fallot, una afección poco frecuente ocasionada por la combinación de cuatro defectos cardíacos presentes al nacer.

"Cuando estaba embarazada, me dijeron que la Tetralogía de Fallot lo sufren aquellos niños con Síndrome de Down, ese es el tipo de Cardiopatía más común en ellos, a mi hija le hicieron una prueba para determinar si venía o no con esa condición", expresó Karen.

Según los estudios, el 98% de las personas que sufren ese tipo de Cardiopatía, suelen padecer del trastorno genético Down, pero Olivia es de ese 2% que no lo padece.

Karen comentó que al momento de recibir el diagnóstico de su hija, en un principio no fue fácil, sin embargo, ante una nueva realidad totalmente distinta que debía afrontar, visitó varios especialistas y buscó opiniones, con el fin de conseguir respuestas a su caso.

Y el resultado de sus diligencias dio como fin, que Olivia necesita someterse a una intervención quirúrgica lo más pronto posible. Le deben colocar una fístula en la arteria pulmonar en el Hospital de Clínica Caracas, ya que su arteria mide unos 3mm y el tamaño adecuado es de 7 a 8mm.

Dicha operación tiene un valor de 35.000 mil dólares, un monto que poco a poco la familia necesita recolectar para brindarle más oportunidad de vida a una pequeñita que aún no ha dado sus primeros pasos por este mundo.

Sin duda, esta es una situación difícil para cualquier papá o mamá, pero sobre todo para aquellos que hoy en día no cuentan con los recursos necesarios. Karen mientras narraba la historia de su hija, tomó el tiempo para solicitar el apoyo de todos aquellos que de alguna manera quisieran ayudarla en esta compleja situación.

"Yo les digo que se pongan las manos en el corazón, piensen en que ella, la bebé, podría estar mal si no la operamos. Puede ir decayendo poco a poco y su corazoncito podría dejar de funcionar", apuntó.

"Entonces les pido nos ayuden, un granito de arena para Olivia puede contribuir para mucho", dijo.

Sin duda, durante este tiempo en su faceta como madre, Karen expresó que su mayor aprendizaje ha sido, "nunca ver la enfermedad, sino al ser que la padece, ya que esa es la única forma de amar verdaderamente".

En el lugar de los familiares de Olivia, existen muchos otros padres que de alguna manera han vivido de cerca el hecho de tener un hijo con una condición de salud un poco compleja, y es por esa razón que Karen les dice a todo ellos, "no se rindan, siempre sigan para adelante, busquen muchas opiniones antes de actuar. Todo va a salir bien".

Muchas veces se hace cuesta arriba afrontar las pruebas con una gran convicción, pero es normal, somos seres humanos, con fortalezas, pero también con muchas debilidades, sin embargo, dos personas siempre serán mejor que una, porque si uno cae, el otro estará allí para ayudarlo. En este sentido, hoy una familia necesita de tu apoyo, para que seas ese otro que la ayudes a levantarse. Un fondo para Olivia, es una de las tantas estrategias que la familia ha pensado para recaudar dinero y de esa manera lograr operarla.

Cualquier tipo de aporte será muy útil para ayudar a esta bonita y tan necesaria causa, ya sea de forma monetaria o sus mensajes de solidaridad serán bien recibidos. Pero, si deseas colaborarles financieramente, puedes comunicarte directamente con Karen Sánchez, al 0424-314-58-40.

Datos bancarios:

Banco Nacional de Crédito

0191-0084-7810-8401-1205

Titular: Karen Sánchez

C.I: 25.067.853.

(También Pago Móvil)

FREDDY ÁLVAREZ | elsiglo

