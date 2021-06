Informaciones cruzadas generan preocupación sobre Plan de Vacunación

Un punto a favor sumó el gobierno regional de Rodolfo Marco Torres al activar un área de vacunación contra el Covid-19 de uso exclusivo para el personal sanitario de Aragua, dentro del Segundo Plan impulsado por la gestión del presidente Nicolás Maduro Moros; ese espacio está ubicado en las instalaciones del IRDA.

Pero lamentablemente no todo ha funcionado como es debido en dicho punto, ya que desde que fue habilitado el pasado viernes 11, las reacciones de malestar de muchas personas se han hecho saber, debido a la poca información que se maneja en el lugar de quienes realmente se tienen que vacunar en el instituto del deporte, amén del papel de las plataformas digitales por donde circulan afirmaciones erróneas o falsas al respecto.

Si bien, el punto fue activado para el personal sanitario del estado Aragua, algunas personas se preguntan: por qué vacunan también a personas que no tienen nada que ver con dicho sector.

La señora María Pérez llegó ayer muy temprano a las cercanías del IRDA. Estaba sentada en una banqueta prácticamente al frente del estadio José Pérez Colmenares. "Estoy aquí porque fui convocada por las redes, es decir, leí ayer que estaban vacunando a quien se acercara a este punto, sin importar la edad. Sé que están pasando a los ciudadanos mayores de 59 años de edad, pero repito, supe que estaban personas de todas las edades. Hoy nos dicen que tenemos que esperar, porque primero están los médicos y las enfermeras. El domingo vacunaron a todo aquel que llegó hasta aquí, entonces porqué no puede pasar otro día", detalló la dama.

Pérez expuso, "los encargados de seguridad nos dicen además que nos ubiquemos en cola y esperemos, entonces eso llama más la atención, significa que si están pasando a todo aquel que se acerca. Repito, el domingo, que estuvo presente el alcalde de Girardot Rafael Morales, vacunaron a toda aquella persona que se acercó al instituto".

Alfonso Rodríguez también se encontraba en el sitio. El muchacho no tiene más de 30 años y explicó que estaba en el lugar por la información que se corrió entre la noche del domingo y la madrugada del lunes sobre la vacunación masiva sin importar la edad. "La propagación de información provienen de todos lados, uno está preocupado por recibir la dosis, incluso, la situación tiende a confundir más, cuando los organizadores te dicen, primero pasamos al personal de salud y luego los civiles. Quién tiene la razón", argumentó.

Pina Fontana señaló por su parte, que si no hay control de la información seguirá ocurriendo todo esto, "más preocupación en medio de mucha desorientación". Estoy segura, comentó, que todos los que estamos aquí no fue que llegamos para pasear, estamos aquí por la necesidad de la vacuna. "Ahora bien, si no vacunan a todos, por qué piden que nos organicemos en cola, quiénes están más equivocados, los organizadores o nosotros", precisó.

Fontana resaltó que hay informaciones "cruzadas" que están provocando todo este problema. "El domingo vacunaron a todo aquel que llegó al lugar, cómo es la cosa entonces. Pareciera un saboteo, pero no es de nuestra parte, porque nosotros lo que deseamos es vacunarnos", apuntó.

La señora Yajaira Ledesma fue muy enfática, porque ella recibió la dosis el domingo. "Tanto a mi hija como a mí nos llegó el mensaje que nos acercaremos al IRDA. Yo cumplo la edad requerida por las autoridades y me vacunaron, pero a mi hija no, porque tiene 20 años y según el sistema la rechaza, entonces, pregunto, porqué le llegó el mensaje de texto que la convocaba", aseveró.

Ledesma indicó que ella estuvo el domingo y vacunaron a todos los presentes, sin importar si era parte del sector salud. "Pongo un claro ejemplo, soy trabajadora del Ministerio de la Defensa y me vacunaron, y así vi a tantos otros civiles; considero tienen que ordenar las ideas, poner orden a los criterios", afirmó.

Entre tanto, Miriam Hurtado manifestó, "muchos de los aquí presentes recibimos información que seríamos vacunados si nos acercábamos temprano, por ello estamos aquí. El domingo lo hicieron con todos aquellos que llegaron".

Yenny Fernández es psicóloga y se encontraba con algunas de sus colegas en la cola, también frente al estadio.

"Nosotros si estamos desamparadas, primero como gremio, porque no nos aceptan entre el personal de salud y por ello debemos aguardar que alguno autorice para que nos dejen pasar. Segundo, posiblemente nos permitan ingresar, pero depende de las órdenes de las autoridades. Muy poca información oficial se maneja aquí, solamente que hagamos la cola".

Fernández subrayó que activar varios puntos de vacunación puede provocar que la incertidumbre entre la población se vaya controlando. "Sabemos que a través de las redes sociales se dicen tantas cosas que ocasionan preocupación, pero debemos poner de nuestra parte y las autoridades también; tenemos que tener confianza de que todos recibiremos la dosis contra el Covid-19", aseguró la psicóloga.

