Habitantes de la calle Unión viven entre huecos y oscuridad

La mala vialidad y la falla del servicio de alumbrado público mantienen preocupados a los residentes del barrio 23 de Enero, quienes alegaron que su problemática data de más de 5 años.

Así lo dio a conocer Juan Medina, quien destacó, "esto es bastante preocupante muchos carros han caído en esos huecos y eso no es nada reciente, por lo menos 5 años debe tener esa tronera allí".

Asimismo, Medina aseguró, "el deterioro de la capa asfáltica se puede deber a la falta de mantenimiento y al paso constante de camiones pesados por la comunidad, lo que ha provocado el hundimiento de las calles".

De esta misma manera, Nilsia Castillo indicó, "si me pongo a decir el tiempo que tienen los huecos de las calles, en realidad se me pierde de la memoria, son tantos que quizás puedan ser 5 o 6 años, y no sólo la calle Unión, si hacen un recorrido por la mayoría de las calles de 23 de Enero van a encontrar huecos por doquier".

En este sentido, Nancy Yoris señaló, "aquí le hemos pedido a todo el mundo y no nos paran pelotas, ese hueco aparte de afectarnos como comunidad, es un traga carros, más de un vehículo ha caído allí afectándolos mecánicamente; el hueco se puede decir que tiene como 5 años de haberse formado, comenzó como algo mínimo y cada mes crece más".

Los habitantes de la calle Unión del barrio 23 de Enero, municipio Girardot, destacaron tener problemas en el servicio de alumbrado público, aseverando que funciona solamente un poste. Por esta razón el sector se mantiene a oscuras en horas nocturnas.

Otro de los servicios que presentan fallas, según los residentes, es la carencia de telefonía e Internet, recalcaron que a pesar de pagar el servicio de comunicación pública no cuentan con la asistencia de este bien en la comunidad.

En vista de estas problemáticas que afectan a la comunidad, los habitantes hacen un llamado a los funcionarios de Cantv, Hidrocentro y Corpoelec, para que se avoquen al problema en el sector. Asimismo exhortan a las autoridades gubernamentales del estado y municipal hacer un recorrido por las calles del barrio 23 de Enero para que conozcan a fondo las problemáticas del sector.

JOSÉ CARPIO G. | elsiglo

