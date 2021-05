Quienes hacen vida en el barrio de Jesús de La Victoria, municipio Ribas, específicamente los de la calle Las Tunas, denunciaron ser víctimas de las múltiples dificultades que sufren a raíz del mal funcionamiento de los servicios públicos y de los consejos comunales de la zona. Manifestando sentirse completamente desprotegidos por parte de la municipalidad.

Las deficiencias en el alumbrado público, vialidad deteriorada, ausencia de jornadas de recolección de basura, fallas en la distribución de gas comunal y hasta en las jornadas sociales, son algunos de los inconvenientes con los que deben lidiar diariamente para poder mantener un nivel de vida digno.

"Convivimos de cerca con la desidia. No tenemos comida, no podemos caminar en paz por los huecos y por si fuera poco el ahorro energético aquí no existe, porque los pocos faros que hay están encendidos las 24 horas del día. Como quien dice, estamos en las manos de Dios, los entes municipales nos obligaron y los jefes de calle que se supone que deberían velar por nosotros, lo que hacen es lucrarse ellos, "dicen que acomodan cosas y es mentira", informó Carlos Martínez.

En un recorrido por la zona también se conoció que otro inconveniente que los aqueja es la falta de los beneficios sociales, los cuales según ellos no llegan a la comunidad, desde hace un buen rato, al parecer por la falta de gestión de las jefes de calle, causando malestar en la población que no siempre cuenta con los recursos.

"Hay varios sectores a los que han llegado beneficios como de Somos Venezuela y jornadas para dar el carnet de discapacidad o que abordan con bolsas de comida a los pequeños en situación vulnerable. Sin embargo a esta parte del barrio de Jesús nunca se nos informa. No sé porqué, si los que nos representan deberían velar por el bienestar de todos. Pero al parecer eso no es bueno para ellos", declaró Yulimar Pérez.

Del mismo modo, comentaron que el servicio de gas comunal, también los viene afectando, pues desde hace poco más de 6 meses no es distribuido y cuando llega, son pocos los que pueden adquirirlo, ya que pese a que se hace una lista, una "mano peluda", hace que sólo pocos puedan comprar el cilindro de gas.

Para finalizar, los afectados hicieron un llamado a la Alcaldía de Ribas y a los entes competentes, para que se aboquen al mejoramiento de los servicios públicos en la zona a la brevedad de lo posible, así como también a que metan "La lupa" con las situaciones negativas que se están presentando.

DANIEL MELLADO | elsiglo

