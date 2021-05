La ausencia del efectivo sigue golpeando a las familias del eje Este

En el eje Este del estado Aragua, la falta de dinero en efectivo cada vez se agudiza más, por lo que los ciudadanos deben ingeniársela para conseguirlo y de esa forma poder trasladarse en las unidades de transporte público, dirigirse a su sitio de trabajo y poder realizar sus diligencias.

En este sentido, los ciudadanos de los municipios Ribas, Revenga, Santos Michelena y Bolívar, indicaron que viven un constante "dolor de cabeza", buscando el papel moneda, ya que hay oportunidades en las que las entidades bancarias no cuentan con el mismo, pese a que se ha incrementado la distribución de dinero en las mismas.

Explicaron que comprar efectivo o realizar "cambalache" con productos ha sido una de las alternativas más viables para encontrar bolívares. Sin embargo, en las últimas semanas la situación ha decaído, porque en los bancos tampoco dan lo suficiente, hay ocasiones donde las personas retiran máximo 2.000.000 bolívares.

"Para poder tener efectivo yo he tenido que recurrir a vendedores informarles y que me ayuden, ya sea comprando artículos y dándoselos; o pasando un pago móvil y obviamente cancelando hasta más del 100%. Es la única manera que de verdad he conseguido, porque el banco donde tengo la cuenta no está dispensando ni por las taquillas, ni por el cajero automático", mencionó Carmen Itriago.

La señora Marcela Liendo agregó: "Gracias a Dios soy familiar de un conductor de transporte público y puedo transferirle o hacerle un pago móvil para que me dé un poquito de efectivo, porque de lo contrario me tocaría a pie, porque no hay forma de ingresar a un banco sin hacer una súper cola que no te garantiza si puedes retirar, esto sin contar que el trabajo no me lo permite".

Por su parte, Leonardo Camacho dijo: "No me ha quedado otra que caminar para el trabajo, hacer mis compras y todo, porque no tengo de donde sacar efectivo, es un completo desgaste lo que estamos o estoy viviendo, porque tenemos un poquito de dinero y no hay como sacarlo, donde quieres cambiarlo te cobran mucho y en los bancos siempre es un dilema".

Vale destacar, que antes del llamado a confinamiento por Covid-19, muchos resolvían el efectivo, en las agencias de lotería y uno que otro comercio, sin embargo con todo el panorama por el coronavirus, esto quedó atrás y las soluciones son más escasas.

DANIEL MELLADO | elsiglo

