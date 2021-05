Transporte público sigue cobrando la tarifa aumentada

A pesar de no tener un aval gubernamental, los choferes del transporte público mantuvieron ayer el incremento en el precio del pasaje, lo que ha generado polémica entre los usuarios que no aceptan dicho ajuste.

Loading...

Efectivamente, en el día de ayer, el presidente del Terminal Central de Maracay, Ángel Gutiérrez, señaló que el aumento del pasaje en las rutas de la región no tiene validez, por el momento.

Sin embargo, la realidad en las calles y paradas es otra: los usuarios aseveraron que los choferes y colectores están cobrando el aumento y los pasajeros no tienen "derecho a pataleo", tampoco existe una supervisión por parte de las autoridades.

Con respecto al tema, Fernando Gouveia denunció que "los transportistas están haciendo lo que les da la gana, el pasaje en las rutas urbanas aumentó, de igual manera las suburbanas, por ejemplo antes yo iba a Cagua o a Turmero con 300 mil bolívares, pero ahora hay que tener 700 mil para poder trasladarse hasta allá, esto sin contar el pasaje una vez llegando a Maracay, que son 300 lo mínimo. No están respetando ley ni nada los transportistas".

Entre tanto, Sigfredo Barroso comentó: "Nos están cobrando 300 mil bolívares del Terminal al centro, es decir, eso de que no es legal el aumento del pasaje, los choferes no le están parando a eso, ellos aumentan y ya, guste a quien le guste; algunos de conductores son conscientes y a nosotros lo de la tercera edad dejan que uno pague menos, otros te insultan te bajan y hasta golpes ofrecen".

Otra de las personas que se ven afectadas por este incremento son los pasajeros que hacen vida laboral fuera de la jurisdicción de Girardot, por ejemplo el usuario que se traslada a Turmero diariamente debe gastar al menos 1.500.000 mil bolívares diario, ida y vuelta.

De esta manera, lo explicó Carlos Mayora, "es demasiada plata tomando en cuenta el salario mínimo que devenga un trabajador, sólo en 4 pasajes se va todo el dinero, en mi caso voy a Turmero, ahora son 700 mil bolívares, luego regresar y movilizarme en Maracay, es imposible para el obrero pagar un pasaje".

Por otro lado, José Losada indicó, "yo vengo de Mariara y hasta Maracay la suma que hay que pagar es exorbitante, no por la cantidad, sino por lo imposible que es conseguir el efectivo, 900 mil bolívares es inaudito".

Por otro lado, Branyer Díaz, colector de una unidad de transporte señaló, "estamos bajo una expectativa porque no sabemos si el pasaje está o no avalado, sólo pedimos a los usuarios paciencia, algunos no comprenden que sólo somos trabajadores que también necesitamos, hay muchas situaciones en cuanto al gasoil, repuestos, esto genera menos días trabajo".

JOSÉ CARPIO G. | elsiglo

Comparte esto:

Tweet

Telegram

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...