Aumento del pasaje en MBI no está autorizado por la Alcaldía

Brullerby Suárez, alcalde del municipio Mario Briceño Iragorry, informó que el incremento en el precio del pasaje del transporte público en la jurisdicción no ha sido autorizado por el ayuntamiento.

"Los transportistas no se han reunido con ninguno de nosotros, y mucho menos conmigo, en el municipio hacen vida tres líneas de transporte público, las cuales son La Coromoto, Caña de Azúcar y El Limón", resaltó el burgomaestre.

Asimismo, la máxima autoridad municipal destacó que la Alcaldía no es quien autoriza el incremento del pasaje, "ellos son unas rutas suburbanas, es decir, quienes les autorizan el aumento del pasaje es el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre".

Finalmente, Suárez resaltó que a los alcaldes les corresponde es las rutas urbanas, "las tres líneas de transporte público que hacen vida en el municipio son suburbanas, por eso quien les rinde la política del incremento del pasaje es el INTT y les ratificó que no me he reunido con ninguna de las líneas del municipio".

MÓNICA GOITIA | elsiglo

