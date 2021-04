Vadhir Derbéz continúa sus andanzas musicales con sencillo "Luna"

Loading...

El mexicano Vadhir Derbéz mueve una ficha más en su carrera musical con el sencillo "Luna"; una canción con un "divertido" video; dijo este miércoles junto al caribeño Ir-Sais.







"El video está tan bizarro que creo que eso va a hacer que mucha gente lo vea de principio a fin"; explicó el actor; también "influencers" y cantante.





En la parte audiovisual de su nueva pieza musical el protagonista interpretado por él mismo está obsesionado con las "botargas" (disfraces) de distintos personajes y animales.







El hijo del célebre comediante Eugenio Derbéz explicó que quería que el video fuese abstracto y este terminó siendo la historia de un personaje "que es un tipo medio 'freaky' que se la vive metido en esta 'botarga' que es un pollo. Se ve chistoso y 'chol' el video", relató.







Además, el protagonista conoce a una chica; interpretada por su gran amiga Fabiola Guajardo; y se enamoran; pero él quiere participar en un torneo que traerá discusiones a la pareja.







Además; para participar en el concurso necesitará un entrenador; quien está interpretado por Ir-Sais.







El artista caribeño procede de Bonaire, un municipio caribeño dependiente de los Países Bajos situado en una isla al sur del mar Caribe y el actor consideró que sus estilos; "aunque distintos"; se "acoplan muy bien".







El caribeño canta en la lengua hablada en Bonaire y eso; aunado a su estilo; consideró Derbéz, aporta un toque tropical con el que, consideró el artista, se logra una buena conjunción de ambos estilos.







"Creo que por mi parte le aporto tanto con el estilo de voz como con el mensaje. Además tiene una cosa muy 'popera' y el lado de él (Ir-Sais) que también es muy tropical, aparte de que el canta en su dialecto que se llama papiamento. A mí me encanta como se escucha espero que la gente la reciba con mucho cariño", contó Derbéz.







La canción, a ritmo de reguetón, supone un paso más en la profesionalización de la faceta musical del joven, ya que poco a poco ha ido cosechando éxitos.









MÚLTIPLES FACETAS







Sin embargo, debe compaginarlo con su carrera cinematográfica, por lo que espera no tener que desatender ninguna de sus facetas.







Recientemente interpretó "The Seventh Day", una película anglosajona de terror en la que el actor abandona la comedia para dar vida a un joven cura que aprende a realizar exorcismos.







"Yo quiero balancear y poder seguir haciendo cosas en cine, series y música. Yo creo que con una buena organización y muchos sacrificios se va a poder porque al final de cuentas si son muy demandantes", expresó esperanzado.







En este sentido, relató que disfruta mucho viendo como cada una de sus cualidades va haciéndose más grande y su objetivo es estar dando tours por todo el mundo, cantar también en inglés y seguir haciendo películas.







"Traigo todo el peso, entonces es complicado, pero les puedo decir que es muy gratificante ver los resultados, ver cómo crece, y espero que no tenga que llegar a un punto en el que nada más tenga que dedicarme a una sola cosa", terminó.

EFE

