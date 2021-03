"La vida de mi hijo no vale una indemnización"

"La vida de mi hijo no vale todo el dinero del mundo, no quiero indemnización, quiero que los responsables del crimen paguen y por eso le pido a las autoridades peruanas que todo el peso de la Ley caiga sobre ellos", así comenzó diciendo el cantante de música criolla Orlando Abreu, cuando ya se cumplieron 48 días de ese fatídico 26 de enero, y sabiendo que existe un sujeto sometido a la justicia por este crimen ocurrido en Perú.

SIGUE SIENDO DURO ENFRENTAR

Con la voz entrecortada y los ojos llenos de lágrimas, Abreu describió lo duro que sigue siendo para ellos como familia vivir sin su hijo menor.

"Siempre recuerdo que dos días antes de que ocurriera su muerte hablamos por video llamada y me dijo cuídate y cuida a mi mamá. Se me hace un nudo en la garganta cuando vienen a mi mente sus palabras ¡Viejo ustedes son mi motivo, yo estoy aquí lejos de mis seres queridos para brindarles un futuro mejor, para retribuirte todo el cariño, el amor y los sacrificios que hiciste por mí para darme una educación y formarme con un hombre de bien!".

Las lágrimas nunca se acabarán en mis ojos y en los de mi esposa - afirmó Abreu-, en la vida nos enseñan como recibir a nuestros hijos, pero jamás a despedirlos y tendré que vivir con eso; y mi corazón sólo estará tranquilo cuando Oscar Narro, alias "Cara Cortada" junto a Manuela Guerra, la mujer que acompañaba a Narro junto a otros dos hombres sean condenados con la pena máxima.

NO QUEREMOS INDEMNIZACIÓN

Preocupado porque el desenlace a nivel judicial que tenga la muerte de su hijo, Abreu dijo, "según lo que me estuvieron explicando, la justicia peruana, cuando ocurren crímenes como estos se acostumbra que el autor material del crimen pague una indemnización a la familia y le restan 5 años de la pena, que en este caso serían 35 años menos los 5 si paga, serían 30 años; pero la vida de mi hijo no cuesta algunos soles que ellos me den. Orlando debería estar vivo, no es justo que le hayan quitado la vida de esa manera", recalcó.

PEDIMOS JUSTICIA

Abreu dijo que la única petición que tiene para el Presidente de Perú, la fiscal y la Juez que llevan el caso es que capture al resto de los implicados en el asesinato de Orlando y que el autor material Oscar Narro pague su condena completa.

"Hay que esperar hasta el mes de noviembre para que dicten condena, el caso de mi hijo fue viral, todo el mundo vio como lo asesinaron, un muchacho joven, trabajador, con un futuro por delante. Justicia es lo único que pedimos.

PETICIONES Y AGRADECIMIENTOS

Por último, el cantante de música criolla pidió al Gobierno peruano que las cosas que dejó su hijo en ese país, sean enviadas a Venezuela. "Son muchas cosas que tienen un valor sentimental y otras cosas que no pudo enviar y que para nosotros sería bueno tenerlas aquí"

De igual forma agradeció al Gobierno venezolano, al presidente Nicolás Maduro, al canciller Jorge Arreaza y la embajadora de Venezuela en Perú por todo el apoyo.

"Confío en Dios que lo que le pasó a mi hijo Orlandito, marque un precedente para que este tipo de acciones no se repitan, la xenofobia mató a mi hijo, todos los seres humanos sin importar la nacionalidad que seamos, merecemos respeto y consideración, no importa si estamos en nuestro país o fuera de él".

IRIOS MÉNDEZ | el siglo

fotos | JOEL ZAPATA