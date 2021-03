Maracayeros no están listos para un aumento del pasaje

Luego de que el presidente del Frente Unido de Transporte en el estado Aragua, José Luis Trocel, anunciara que tienen como propuesta aumentar el pasaje mínimo de 100 a 300 0 400 mil bolívares, los maracayeros aseguraron no tener la base económica para dicho incremento, a lo que se suma la escasez de efectivo.

Con respecto a este tema, Norelkis Mosqueda, quien vive en Guasimal, afirmó que actualmente el ingreso económico de las personas no da para un aumento del pasaje, y de concretarse, limitaría aún más su traslado al centro de la ciudad de Maracay.

"Como se puede pensar en un aumento de pasaje si no tenemos una base. Yo vengo al centro una o dos veces al mes y tengo que ir hacer todo tipo de diligencias", dijo Mosqueda.

Mosqueda dijo que no recurre a los bancos para conseguir el efectivo, pues cancela con un billete de 1 dólar, recibiendo bolívares en efectivo por debajo al precio referencial establecido. "me lo reciben a Bs. 1.400.000, al precio que quieran cobrar y de allí tengo el efectivo", dijo.

Por otra parte, Yoani Rodríguez argumentó que no está de acuerdo con el aumento del pasaje, debido a lo complicado que se ha vuelto conseguir efectivo y que no le alcanza para comprar alimentos.

"No estoy de acuerdo, si uno no tiene para el efectivo. Los bancos no están dando lo suficiente", expresó Rodríguez, quien además señaló que la ruta que cubre el sector La Coromoto-Terminal, cobran un pasaje extremadamente caro.

Para conseguir bolívares en efectivo, Rodríguez comentó que normalmente recurre a los bancos, pero mayormente le ha tocado caminar para llegar a su casa.

Por otra parte, Karen Arai se muestra a favor de un aumento, porque el sector lo necesita, pero debido a la situación económica que atraviesa Venezuela, considera que sería un golpe duro para los ciudadanos.

"Es muy difícil, porque primero no hay efectivo y la situación del país", manifestó Arai.

A pesar de tener un trabajo cerca de su hogar, Arai dijo que no necesita usar el servicio del transporte público, pero mostró que en estos momentos no contaba con el efectivo suficiente para llegar a su destino.

"Lo único que tengo son 100 mil bolívares en efectivo, no se cómo haré para regresarme", sentencio Arai.

LINO HIDALGO | Elsiglo