Este fin de semana los comerciantes del municipio Tovar recibieron una buena cantidad de turistas, en el marco de la popular "Octavita de Carnaval", lo que causó su alegría, ya que con la concurrencia de personas incrementó la demanda de bienes y servicios; y por consiguiente sus ingresos, para cerrar de manera satisfactoria la temporada carnestolenda.

Y es que aprovechando la extensión de la flexibilización por las fechas y cumpliendo con todas las normas de bioseguridad para evitar la propagación del Covid-19, los colonieros recibieron a los visitantes mostrándoles sus mejores productos y servicios, tal y como están acostumbrados en esta parte del eje Este del estado Aragua.

Roxana Ruth, vendedora del pueblito colonial mencionó: "Estuvo bastante buena la semana de carnaval y con la adición de más días de flexibilización nos fue mejor, porque muchos turistas que no pudieron acudir las fechas propias, decidieron subir este fin de semana. Las ventas han estado buenas y eso se aprecia, luego de tanto tiempo sin poder trabajar en forma".

El señor Carlos Castro agregó: "A pesar de que no tuvimos nuestros tradicionales Jokilis, el carnaval para nosotros fue relativamente bueno, porque vimos un poco más de personas que en diciembre. Es por ello que desde que alargaron la flexibilización todos nos preparamos para seguir atendiendo como hacemos años tras año".

Por su parte, Carolina Then, encargada de una red de cabañas dijo: "En mi caso he recibido bastantes llamadas desde el mismo miércoles, para apartar cuartos para este fin de semana, eso nos llena de alegría, porque por lo menos una semana más laboraremos sin mayores contratiempos. No obstante, estamos también al pendiente de todas las medidas de bioseguridad y las leyes que han creado las autoridades nacionales, para así no sólo vivir en esta nueva realidad, sino que exista mayor flexibilización, por lo menos para nosotros quienes trabajamos específicamente con el turismo".

En este sentido, el rincón alemán de Aragua se vistió de alegría con actividades por doquier, donde los más favorecidos fueron los pequeños, a quienes le pusieron a su disposición pinta caritas, payasos, arlequines y demás figuras alegóricas, como forma de brindarle una ventana de entretenimiento con un toque coloniero.

"Decidí subir hoy sábado, porque no pude en carnaval y realmente todo está muy tranquilo, claro, no la misma cantidad de gente de otros años, pero si se siente la Colonia de Carnaval, con sus muñecos propios, con un toque de sus tradiciones y por supuesto las medidas de bioseguridad que son tan importantes", mencionó Irina Campanelli.

En resumidas cuentas, los vendedores y prestadores de servicios coincidieron en que fue una temporada de Carnaval relativamente buena. Al mismo tiempo, que informaron que ya se preparan para la Semana Santa, que aunque no saben si correrán con la misma suerte de flexibilización, se mantienen al pendiente.

DANIEL MELLADO | elsiglo