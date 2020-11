Círculo de Reporteros Gráficos seccional Aragua busca nuevo rumbo

Con mucho entusiasmo el Círculo de Reporteros Gráficos Seccional Aragua hizo el llamado para celebrar las elecciones de sus autoridades para el próximo periodo, 2021 – 2023, lo que generó un movimiento significativo entre los profesionales del reporterismo gráfico, y se organizaron 2 planchas para la contienda electoral a celebrarse este sábado 28 de noviembre del presente año, a partir de las 8:00 am hasta 2:00 pm en los pasillos de la Biblioteca Virtual, en la avenida Sucre frente a La Casa de la Cultura de Maracay.

Loading...

La Seccional Aragua es la única entidad que está presentando dos planchas, por lo que revela interés en los profesionales de la cámara, en la orientación de este importante sector que ha estado abandonado por mucho tiempo y se quiere rescatar de esa indiferencia inmersa en que ha estado sumergida esto últimos años.

LOS ASPIRANTES POR LA CRG SECCIONAL ARAGUA

Plancha 1, cuyo slogan es: “Pensamos Como Tú”, está conformada por los periodistas, Srio General Jesús “Chucho” Roldán P, Suplente Renier Vivas, Srio de Organización Freddy Cortez, Suplente Alfredo Páez, Sria de Finanzas Karla Trimarchi, Suplente Miguel Infante, Srio de Mejoramiento Profesional Larry Mejías, Suplente Héctor Guerra, Srio de Actas y Correspondencia Félix Barreto, Suplente Carlos Becerra, Delegado Nacional: José Ramón González

Mientras que la Plancha 72 “Nueva Visión”, conformada por Jesús Romero, Luis Rodríguez, Henry Griman, Pedro Rodríguez, Johan Mayora, Robert Suárez.

Ambas planchas cargadas con propuestas para mejorar las condiciones de los reporteros gráficos, la visión es mejorar más como profesionales y de lograr objetivos que vayan en crecimiento de cada uno de los integrantes de nuestra seccional.

La invitación es para todos los profesionales de la cámara, para que asistan este sábado a la Biblioteca Virtual a partir de las 8:00 am hasta las 2:00 pm, si no eres miembro del CRG Seccional Aragua, no importa asiste y conversa con cualquiera de los integrantes de las planchas bien la número 1 o la 72, que estamos dispuestos a escucharte y ayudar para tu próximo ingreso.

elsiglo