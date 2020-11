La ex reina de belleza y actriz venezolana Alicia Machado recordó el romance que tuvo con Luis Miguel y confesó algunos detalles de cómo es el cantante mexicano como pareja.

En entrevista con Omar Chaparro en el show Tu-Night, Alicia Machado se sonrojó y contó parte de la historia.

“Nunca tuve sexo con él, jamás, jamás. Para la desilusión de muchas de ustedes chicas, qué pena”, respondió Machado a la pregunta sobre qué tal es Luis Miguel en la cama, hecha por el presentador del programa.

Lamentó que la relación no haya pasado a mayores y dijo que en ese entonces era muy joven. “Me siento muy mal porque no sucedió. Me siento arrepentida de lo que no pasó”, expresó entre risas.

Sin embargo, aseguró que Luis Miguel da muy buenos besos y que aparte es todo un caballero. “Besa bellísimo, muy ricos”, agregó Machado.

En este mismo programa, Machado reveló que un hombre casado y famoso le hizo una propuesta indecorosa: “Ricardo Arjona… sí, fue ruda la cosa”.

Cuando Luis Miguel y Miss Universo 1996 iniciaron su romance surgieron diversos rumores, entre los que destacó que ella, una adolescente en ese entonces, fue la manzana de la discordia entre el cantante y Daisy Fuentes.

elsiglo