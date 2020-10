Apagones ya pasan las seis horas en el eje Este de Aragua

En el eje Este como en diversas zonas del estado Aragua, en las últimas semanas se han registrado suspensión del servicio eléctrico, muchos de estos en la actualidad superan las cinco horas, lo que causa gran malestar en los ciudadanos, quienes exclamaron, “ya no sólo es lo que dura, sino lo constante”.

Ante este panorama, los residentes de esta parte de la entidad aragüeña mencionaron que hasta la fecha no han conocido por parte de las autoridades pertinentes las causas no sólo de los cortes eléctricos seguidos, sino de los bajones bruscos, que en más de una oportunidad han dejado a familias sin electrodomésticos y en algunos casos han perdido cantidades importantes de comida.

Y es que en zonas como San Mateo, La Victoria en sus cinco parroquias, Las Tejerías, El Consejo en toda su extensión y hasta la Colonia Tovar, la energía puede ser suspendida por tres horas al día, no obstante, esta semana ha sido interrumpida por seis horas y dos veces al día, lo que representa una completa falta de respeto para las personas, quienes en vista del problema con la distribución de gas doméstico han adquirido sus cocinas eléctricas como manera de paliar la situación.

“En este país vamos de mal en peor. El pueblo trata de buscar soluciones y las autoridades dañan todo, ahora no cocinamos ni con gas, ni con cocina eléctrica, el sacrificio que hicimos no importa. Lo importante es mencionar bloqueos y más bloqueos, sin soluciones. Estamos cansados de pasar calamidades por la falta de autoridad de los gobernantes”, mencionó enardecido Iván Gómez del sector Tiquire Flores en Revenga.

La señora Yoliana Requena, residente de Las Mercedes en Ribas agregó: “Esto es horrible lo que estamos viviendo, la pandemia de nosotros realmente se llaman los servicios públicos que van en picada. Nada funciona. Y no obstante ni nos informan para uno medio prepararse, ya van como tres veces que mi familia se queda sin comer, porque nos quitan la luz y cocinamos es con cocina eléctrica, porque fogón no podemos, ya que vivimos en apartamento. Sinceramente, será que la gente de Corpoelec y la Alcaldía no tienen familia que padezcan lo mismo que nosotros”.

Por su parte, Arelis González de la zona centro de San Mateo dijo: “Ya no hacemos nada con seguir molestándonos, nos vamos a enfermar y todos tranquilos, lo que necesitamos realmente es que por lo menos nos informen de un cronograma o que nos digan qué está pasando, para nosotros estar preparados y poder cuidar nuestras cositas y además cocinar para comer. Lo que pedimos es un poquito de humanidad”.

En resumidas cuentas, los afectados del eje Este, al igual que los de gran parte no sólo del estado Aragua, sino de Venezuela, sólo tienen una exigencia y es que solucionen este gran inconveniente que se está llevando la calidad de vida de los ciudadanos a un “nicho de desidia”. “Estamos cansados de padecer para todo y ahora ni siquiera podemos comer, es imposible”, exclamó Iván Romero.

DANIEL MELLADO | elsiglo