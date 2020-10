Aragüeños molestos por las fallas en la distribución de gas doméstico

Las fallas en la distribución de gas doméstico han generado molestia en los usuarios, quienes en vista de la urgencia por obtener el servicio se han visto en la necesidad de pagar plantón frente a los diferentes llenaderos que existen en la entidad.

Los usuarios puntualizaron que no hay quien les garantice el servicio, y mientras el tiempo pasa, las cocinas improvisadas a leña se multiplican en los hogares aragüeños.

Ante esta situación, Carmen Padilla nos dijo, “en los 18 municipios del estado Aragua estamos en la misma situación, es más me atrevería a decir que es un problema a nivel nacional, muy parecido al de la gasolina. Yo vivo en un apartamento, por lo tanto no puedo cocinar con leña, lo que me obligó a comprar una cocina eléctrica que no tiene la misma capacidad y que de paso uso muy pocas veces por los constantes apagones”.

Mary Arguinzones comentó que la situación con el gas está bastante difícil. “Yo tengo un contrato con una empresa de gas privado, sin embargo desde hace un mes estoy esperando para que me hagan el nuevo contrato y me entreguen la bombona y aún no me han atendido. Tener este servicio de gas es una necesidad, pues con tantos apagones es imposible comer a la hora sobre todo si tenemos niños”.

Mencionó que a ciencia cierta nadie sabe dar una respuesta concreta acerca de lo que está pasando con el suministro de los cilindros. “Así como han resuelto el problema de la gasolina deberían buscar la manera de solventar el gas para que todos podamos cocinar sin contratiempo”.

Por su parte, Carmen Mejías manifestó, “tengo 3 meses sin gas porque tengo son bombonas de 10 kilos y eso me rinde para 15 días. Vine al llenadero a ver si me vendían una bombona de 43 kilos llena para no pasar tantas penurias, pero nadie me atiende. La solicitud que hacemos es al gobierno regional para que se aboque a dar respuestas en materia de gas doméstico, ya que somos muchas familias que no tenemos gas”.

Pedro Vásquez denunció que tiene 2 meses sin gas, lo que ha traído como consecuencia que deba gastar más dinero de lo normal tratando de conseguir la bombona, la cual la ofrecen entre 8 y 15 dólares que no tengo para pagar.

“Tengo 3 bombonas de 18 kilos que están completamente vacías, necesitamos que alguien se apiade de la situación y comience a funcionar como debe ser la distribución del gas doméstico”.

IRIOS MÉNDEZ | el siglo

fotos | JOEL ZAPATA