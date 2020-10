Ministro para la Salud Carlos Alvarado en tratamiento contra el Covid-19

El ministro del Poder Popular para la Salud, Carlos Alvarado, se encuentra actualmente en tratamiento contra el Covid-19, tras ser diagnosticado con el virus en días pasados, informó este martes el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro.

“Me siento muy bien a once días de haber sido diagnosticado con Covid-19, he tenido síntomas leves y estoy esperando el resultado de mi prueba PCR, ojalá salga negativo, para continuar trabajando como lo he hecho hasta ahora”, expresó Alvarado en videoconferencia con el Mandatario Nacional, durante la graduación de 3.432 nuevos profesionales de la salud, incorporados al Sistema Público Nacional como médicos comunitarios.

Hasta la fecha importantes voceros de Gobierno han superado el Covid-19 entre ellos, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, el exministro de Comunicación y actual candidato a la AN, Jorge Rodríguez, el vicepresidente para el Área Económica, Tareck El Aissami, y otros.

avn