“Un nuevo Gobierno surgirá de negociaciones entre dos fuerzas políticas extremadamente agotadas”

El analista político y presidente de la encuestadora Datincorp, Jesús Seguías, informó este miércoles a través de la red social Twitter, que la ruta para un nuevo Gobierno en Venezuela surgirá “de negociaciones entre dos fuerzas políticas extremadamente agotadas”

Asimismo, aseguró que no habrá Intervención militar internacional en Venezuela y que la crisis deben resolverla los venezolanos y no los extranjeros.

“¿Por qué Maduro decidió indultar (o cómo prefieran llamarlo) a 110 opositores? ¿Para que éstos participen en elecciones del 6D? Parece que no. Freddy Guevara y otros no lo harán ¿O será porque quiere negociar y puso un as sobre la mesa? Son tiempo para la serenidad y la madurez” apuntó.

A su vez, aseguró que un acuerdo negociado entre el chavismo gobernante y la oposición es la única salida que queda a los venezolanos para frenar de inmediato una crisis devastadora.

“¿Será que Europa tomó en sus manos la iniciativa de buscar definitivamente un acuerdo negociado en Venezuela? ¿Será que Borrel, vocero oficial de la CE, buscó apoyo en Turquía y Noruega? ¿Será que Turquía se apoyó en líderes opositores venezolanos que sí entienden la necesidad de negociar? ¿Será que el Grupo de Lima y Washington se plegarán a lo que Europa está haciendo? Muy pronto lo sabremos”.

Para finalizar, Seguías comentó que Guaidó, Maria Corina y tantos otros líderes están obligados a escuchar y reflexionar con mucha sabiduría en estas horas claves. “Será su salvación como políticos. Pues, cuando los políticos de oficio fallan, los pueblos inventan. Los venezolanos están al borde de un “invento” (y no es para menos ante tantos fracasos) y también están al borde de construir una nueva mayoría. Así es la política”.

elsiglo