Conductores esperanzados de que fluya de nuevo la gasolina

Arranca una nueva semana de radicalización de la cuarentena, pero el panorama para los conductores es el mismo: no hay gasolina, y de hecho, el fin de semana fue de colas y tanques vacíos.

En este sentido, los usuarios resaltaron que hacer colas es una especie de lotería, y que nadie garantiza si van a equipar o no; tanto así que muchas personas pasan días en la amarga espera, y al final, el cisterna no hace su aparición.

Al respecto, Miguel Gutiérrez destacó: “Estamos haciendo esta cola, al parecer la gasolina va a llegar, pero no estamos seguro, al parecer el camión viene en camino pero no sabemos si van a surtir, está dentro de las posibilidades”.

Por su parte, Mario Iglieta comentó: “Es una lotería, una incertidumbre si llega o no la gasolina, aquí nadie garantiza nada, ya las cosas se salen de control, las mismas estaciones donde se paga con dólares están abarrotadas, es algo adicional a las penurias que venimos viviendo en cuanto a los servicios públicos”.

Asimismo, Jorge Gamboa señaló: “No hay información, todo lo que se tiene es contradictorio, no tenemos ninguna garantía de surtir el vehículo, estoy en la cola desde hace 3 horas y no hay combustible, estoy a la espera, a ver si llega”.

Igualmente, José Ramón Vásquez relató que “desde que estoy aquí no sabemos si van o no a surtir, estoy a merced de la suerte, he avanzado de puesto pero es porque hay personas que se han ido ya que se cansan, estoy a la intemperie, no hay garantía de nada”.

Cabe destacar que durante el fin de semana, las estaciones de servicio con gasolina subsidiada estuvieron cerradas, agudizando la situación en las inmediaciones, y causando más preocupación entre los conductores, que sueñan con que de nuevo fluya el combustible.

JOSE CARPIO G | elsiglo

foto | JOEL ZAPATA