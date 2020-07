Funcionarios de la Base de Homicidio realizaron ayer análisis y levantamiento planimétrico en la casa del artista plástico Antonio Otazzo en Cagua, con el fin de cerrar este caso que consternó a la cultura de Aragua.

En medio de la tristeza de sus vecinos, amigos y familiares, y de toda la familia cultural especialmente de Cagua, surgieron elementos que reconfortaron a todos, pues se determinó de forma extraoficial que Otazzo falleció por sofocamiento, y que no fue apuñadado.

Igualmente se conoció que las autoridades se encuentran buscando hasta debajo de las piedras a un sujeto apodado “El Ficher”, quien delatado por la mujer detenida dentro de la residencia del artista.

PLANIMETRÍAS

A tempranas horas de la mañana de ayer, los sabuesos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas se apersonaron en el sitio de los hechos con el fin de recabar más evidencias y clarificar lo sucedido la tarde del viernes en el interior de la residencia de “El Dalí de América”, como era conocido Otazzo.

Bien es sabido que una pareja de desconocidos entró a la morada del artista, aparentemente luego de pedir ayuda al caritativo personaje, y procedieron a maniatarlo y amordazarlo, sin embargo, por ser una persona de 91 años y con dificultades respiratorias, este sometimiento fue una sentencia de muerte.

También acudió a la vivienda una representante del Ministerio público para hacer constar el procedimiento hecho por los funcionarios encargados del procedimiento y sustanciar el expediente contra los asesinos.

Entre tanto, los familiares de quien fue no solamente pintor sino músico y escultor, estuvieron atentos al procedimiento y se mantuvieron en silencio durante toda la jornada. Tampoco quisieron aportar detalles a la prensa de lo sucedido a la espera de la conclusión de las investigaciones.

AUTORIDADES BUSCAN A “EL FISHER”

Por este caso está detenida una mujer, capturada en flagrancia dentro de la casa, acusada del horrendo crimen y actualmente es fuente de importante información sobre el hombre que huyó, cuyo alias es “El Fisher”.

La mujer detenida fue identificada como Francia Natalie García Vivas, de 19 años de edad, quien fue capturada por los funcionarios de la delegación municipal Cagua dentro de la casa de Otazzo.

Asimismo se pudo conocer que el hombre que se dio a la fuga por la parte trasera de la residencia está identificado por su seudónimo, ya que la mujer “lo cantó todo”; es conocido por el alias “El Fisher”, quien acompañado de su pareja entró a la residencia aprovechando de que Otazzo era muy receptivo con las personas que se acercaban a su casa.

En virtud de que está plenamente identificado, es cuestión de horas para que las autoridades lo detengan, ya que múltiples comisiones se encuentran tras su pista.

MUERE POR ASFIXIA

Los parientes del artista plástico solo se acercaron a los medios para aclarar que Antonio Otazzo no murió a puñaladas, como se estaba manejando en algunos portales y redes sociales, sino que sufrió un mortal sofocamiento.

Vale la pena aclarar que la causa de muerte del pintor de 90 años fue por asfixia, debido a que la mordaza que le fue colocada causó el sofocamiento y estrés del pintor, lamentablemente Otazzo colapsó y falleció en tan lamentables circunstancias.

Una persona allegada a la familia destacó; “él era un hombre que a pesar de la edad era fuerte, que no sufría de nada, sin embargo, recientemente la colocación del tapaboca por el coronavirus le provocaba sofocamiento, y es por ello que casi no salía de su casa; y al ser amordazado sufrió de una falta de respiración que le segó la vida”.

Otazzo fue encontrado por funcionarios del Cicpc, su hija y un amigo tendido en el piso de su habitación, ya sin signos vitales a pesar de que no había pasado mucho tiempo de ser sometido.

“UN AMIGO QUE VOY A EXTRAÑAR SIEMPRE”

Luego de conocerse la noticia y del impacto de la información a nivel internacional, la casa de Antonio Otazzo, ubicada en la calle Sabana Larga, Residencia 13-06 de Cagua, municipio Sucre, se ha convertido en un sitio de encuentro, donde quienes llegan a pesar de las restricciones por la pandemia vienen a expresar sus palabras de aliento a sus familiares.

Entre las personas allegadas al pintor estaba Doris de Garcés, quien destacó que Otazzo “es un amigo que voy a extrañar siempre, un gran artista que se radicó en Aragua por muchos años. A pesar de que él era extranjero, siempre amó a nuestro país”.

Detalló Garcés que “sus obras quedan plasmadas en muchas casa de Venezuela, Dios lo tenga en su Gloria, tengo un lienzo hermoso en mi casa que me lo regaló con mucho cariño, lo admiró muchísimo”.

Garcés, como fiel admiradora de las obras de Otazzo escribió unas palabras de despedida: “Tuve la dicha de conocerte y me siento triste al saber que tu pincel ya no estará entre tus dedos. No sueltes el pincel Otazzo y compláceme con otro lienzo de colores para que la sombra de la muerte se esfume y tu recuerdo brille por siempre”.

JOSÉ CARPIO G | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA