El diputado José Trujillo catalogó como una falsa y una cruel mentira la posible lista de candidatos a diputados que presuntamente presentará Bernabé Gutiérrez, en nombre de Acción Democrática.

“Es tan falsa y mentirosa la lista que en todo este tiempo todavía no ha podido hacer ni siquiera un comité ejecutivo nacional porque nadie quiere acercarse a él “, dijo el parlamentario.

Aseguró que Gutiérrez, nombrado por el TSJ como presidente de AD, publica a través de las redes sociales listas de aspirantes, quienes inmediatamente desmienten su vinculación.

“Debería darle vergüenza al señor Gutiérrez estar sacando listas inexistentes, que cada vez que trata de incluir a alguna persona enseguida salen a desmentir cualquier vínculo con él, añadió.

El diputado destacó que “en Aragua los alacranes están identificados y no sólo va a ocurrir en AD, sino en Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo y en otros partidos; el Gobierno intentó sobornar a algunos diputados ofreciendo 2.500 mil dólares en primera instancia y luego 3.500 mil dólares, al ver que no pudieron comprar a los diputados se fueron a los partidos a emponzoñar a los alacranes”.

Denunció el legislador blanco que el dirigente Bernabé Gutiérrez fue comprado por el Gobierno nacional al ofrecerle 10 millones de dólares y además le fueron removidos algunos expedientes que existían en su contra.

En este sentido aseveró que “Bernabé no sólo engañó al partido, sino que también al Gobierno al decirle que él tenía el control de AD, el caso de este dirigente va a fenecer pronto porque la tiendita que le dieron a él por parte de su hermano, como rector de CNE no les durará nada porque ese Consejo Electoral va a ser sancionado”.

Por otro lado, enfatizó Trujillo, “ya las sanciones serán extendidas a otros quienes se escudan en el madurismo para socavar la democracia en Venezuela y lo que andan es tratando de cubanizar a Venezuela, entendiéndose que las sanciones también recaen sobre familiares y amigos cercanos”.

“EL CORONAVIRUS SE QUEDARÁ PARA SIEMPRE”

Sobre el tema del coronavirus, el presidente de la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional destacó que el Gobierno Nacional no puede seguir tapando con un dedo la crisis actual en el país.

El doctor Trujillo señaló, “es muy difícil detener el avance del Covid-19 en el país y el régimen no puede seguir diciendo que son casos importados porque la contaminación es intracomunitaria, es decir, que el virus entró en Venezuela y se va a quedar para siempre”.

En este sentido, destacó que a pesar que la erradicación del virus en Venezuela es casi nula porque llegó para quedarse, no es lo grave de la situación, sino las declaraciones del Ministro de Salud en la que señaló que en la primera cuarentena no se tomaron las medidas necesarias para mejorar el sistema de salud.

Con respecto a esto, el diputado aseveró, “la situación es un tanto grave, porque no es un secreto que la cuarentena que nos aplicaron en los meses de marzo, abril y mayo fue innecesaria, porque todavía no había entrado el virus al país, y fue aplicada no por el virus sino más bien porque no había combustible; y ahora que hay que aplicar la cuarentena radical ya la gente no cree en el Gobierno”.

De esta manera, el asambleísta explica que en el país hay en los actuales momentos dos escenarios donde se está escaseando la gasolina y el otro es que el Covid-19 está en su pleno apogeo.

Por consiguiente, el Presidente de la Comisión de Salud argumentó, “nos preocupa el acto de irresponsabilidad del régimen cuando ha venido aplicando la teoría del 7+7, donde no existe ningún estudio estadístico, ni epidemiológico que diga que durante cualquier pandemia de la que sea siete día va estar el virus y otros siete no, por lo tanto esa relajación o flexibilidad lo que hizo fue agravar el caso”.

ALERTA EN JULIO

Por otro lado, el doctor Trujillo señaló que en los primeros quince días del mes de julio se puede esperar un aumento acelerado de casos de coronavirus, haciendo referencia y comparaciones con el país vecino Colombia que presenta 3 mil casos diarios; Venezuela presenta un aproximado de 350 a 365 casos.

Igualmente comentó que “los médicos se van de los hospitales”, e incluso afirmó que en Zulia “se han muerto 5 doctores atendiendo a personas con el Covid-19, porque el Gobierno no le garantiza los equipos de bioseguridad y la gente no quiere morir, al Ejecutivo Nacional no le da la gana de entregar los insumos de la ayuda humanitaria que llegó de Suiza y Alemania, donde la principal carga eran equipos y materiales de protección para los médicos”.

Indicó además que “en Aragua por el momento no hay casos, pero después del 10 de julio ya se empezará a ver que es lo que está pasando, es por eso que exhortamos un Gobierno de emergencia porque Maduro no va a resolver la crisis y no está interesado en hacerlo, por eso miente”.

Aseveró que “la epidemia seguirá avanzando, en caso de la mortalidad ellos controlan las actas de defunción y cambian los diagnósticos, ellos dicen que hay 44 muertes y yo tengo información de que hay 200 muertes en el Hospital Universitario de Caracas, que es uno de los centros de salud más grandes que tiene Venezuela, con más de 900 camas, y no sale a la luz porque cambian los diagnósticos”.

JOSÉ CARPIO G. | elsiglo