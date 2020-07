La ausencia del servicio de gas doméstico cada vez se agudiza más en el municipio Ribas, así lo manifestaron residentes de las cinco parroquias que lo conforman, agregaron que pese a que hay vecinos de varias comunidades que trabajan por autogestión, muchas otras deben lidiar con el mal funcionamiento de las empresas privadas, quienes exigen pagos en efectivo y en ocasiones hasta en divisas.

Y es que según los afectados, estás empresas no sólo los maltratan al solicitar el llenado de sus bombonas, sino que también están obligados a cancelar la suma de las mismas con dinero en efectivo y al precio del dólar paralelo, que en ocasiones sobrepasa el difundido por las páginas de esta índole, calificando la medida de arbitraria e irrespetuosa, en vista de la situación que se vive actualmente.

“Nosotros por lo menos los que tenemos el servicio de Gas Victoria, debemos llenarnos de paciencia al pedir las bombonas, ya que no sólo hacemos colas bajo el sol desde bien temprano, sino que también nos tratan con lenguaje soez y no obstante, dependiendo del estado de ánimo del encargado, nos pide lo que vamos a cancelar en billetes extranjeros, porque si no, no nos dan la bombona”, manifestó María Pérez, residente de Las Mercedes.

El señor Ramón Martínez agregó: “De verdad es bien incómodo tener que buscar gas en el municipio Ribas por ejemplo, ya que no siempre podemos por autogestión y se entiende que hay muchas comunidades que las empresas del Estado están surtiendo. Sin embargo, nos vemos en la obligación de ir a las empresas privadas a pasar roncha y aguantar desplantes. Yo ya sé que cuando me toca buscar la bombona debo llevar 1 o 2 dólares en efectivo, puesto que es lo que me cobran por la pequeña”.

Por su parte, Anyuri Peña recalcó que este abuso al que están sometidos por estas empresas de gas, no es de ahorita, sino de años. “Nosotros peleamos desde siempre creo con los señores del gas, porque además de todos los inconvenientes, con la falta de respeto, la tardanza y demás, nos tienen las bombonas secuestradas; la mía va para siete años y según ellos nadie sabe”.

Finalmente, los afectados por las empresas privadas hacen un llamado a las autoridades regionales y nacionales a que se acerquen al municipio Ribas a verificar el funcionamiento de estas industrias, para que de esa forma busquen una solución. Exigen que las sanciones severas sean el correctivo indicado, puesto que están acabando con la tranquilidad de los ciudadanos.

DANIEL MELLADO | elsiglo