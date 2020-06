Bernabé Gutiérrez: “Desde ahora Acción Democrática participará en todas las elecciones”

Bernabé Gutiérrez, secretario nacional de Acción Democrática, aseguró este jueves que el partido político participará en las próximas elecciones parlamentarias, previstas para diciembre, y en todos los procesos que convoque el Consejo Nacional Electoral designado ilegítimamente por el Tribunal Supremo de Justicia.

El dirigente dijo que desde el año 2004 el máximo tribunal, que responde a los intereses del régimen, ha designado a las autoridades del Poder Electoral. Así, recordó que la tolda participó en las elecciones del 2010, de 2015 y las de gobernadores en 2017.

Agregó que con la conformación exprés del CNE hay más equilibro porque dos de los rectores son opositores y tres del chavismo. “Ellos tienen que discutir y recoger todas las garantías”, subrayó durante una entrevista con la periodista Shirley Varnagy, transmitida por Circuito Onda.

El TSJ del régimen suspendió el 15 de junio la directiva de Acción Democrática encabezada por Henry Ramos Allup. Nombró una mesa ad hoc presidida por Gutiérrez para ejecutar un proceso de reestructuración de la organización.

“Venezuela merece que no estemos sujetos a que otras instancias extraterritoriales nos resuelvan los problemas. Tenemos que hacer el debate, aquí no hay nada que sirva ¿Por qué si salimos bien en las parlamentarias no aprovechamos ese descontento que tienen los venezolanos para derrotar a Maduro? ¿Por qué no demostrarle al mundo entero que somos mayoría?”, manifestó.

Gutiérrez dijo que el Comité de Postulaciones Electorales tuvo el tiempo suficiente para nombrar a los nuevos rectores del CNE, pero por situaciones que desconoce el proceso se frenó. “Pudieron aprovechar el tiempo perdido, podían trabajar noche y día”, agregó.

Aseguró que Ramos Allup fue quien planteó el nombre de José Luis Gutiérrez, hermano de Bernabé, para que asumiera una rectoría en el Poder Electoral.

Expresó también que conversará con sus compañeros de AD para comenzar a hacer campaña. Aseguró que no estaba dentro de sus intenciones que el TSJ chavista se inmiscuyera en los asuntos internos de la organización política.

Afirmó que el 16 de enero la directiva del partido acordó que participarían en las elecciones parlamentario y que Ramos Allup votó a favor.

“Me ha tildado de traidor, yo no tengo nada que esconder. Si él quiere, me puede denunciar. No le presto atención a todo lo que están diciendo de mí. Estoy defendiendo al partido. No se le puede llamar traidor a alguien que está llamando a votar”, manifestó.

Gutiérrez alegó que los militantes de AD corrían el riesgo de que el secretario general se abstuviera de ir a las elecciones parlamentarias y perder el partido. «A mí me han llamado muchas personas y dirigentes para que continúe con el proceso para ir a elecciones», aseguró.

El exgobernador de Amazonas expuso que en ningún momento ha señalado a Ramos Allup de ladrón o vendido. “¿Cuántas veces no se ha reunido con el gobierno? Hemos estado planteando las salidas habidas y por haber. Mi lealtad con mis amistades siguen siendo las mismas. No he difamado a nadie y nunca lo haré”, dijo.