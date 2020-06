Diosdado Cabello: “Ser dirigente del Psuv no es un privilegio”

“Yo soy parte de la estructura del Psuv, tengo una responsabilidad, si no la tuviera yo sería un militante… pero ser dirigente del Psuv no es un privilegio… no puede ser que tu privilegies a dos cuando hay cincuenta”, expresó el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, en una entrevista con el padre Numa Molina en su programa Entre Valores, transmitido por Tves.

Dar la cara al pueblo. El también primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, aseguró que hay que darle la cara al pueblo, “porque si nosotros volteamos la cara y en vez de dársela al pueblo se la da a las comodidades, al ventajismo, al grupismo, eso el pueblo no los va a cobrar”.

Unión para el trabajo. Cabello resaltó que “la gente puede tener criticas, yo criticó el caudillismo regional, criticó a quienes se creen dueños del partido en determinados sitios o sectores, tengo criticas a los que se aprovechan, tengo criticas y rechazo a los grupitos”.

Y explicó que a pesar de esas críticas no se puede dejar de trabajar por la revolución. Cabello recalcó que al contrario, hay que estar unidos para seguir trabajando y mejorando.