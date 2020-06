Usuarios hacen largas colas para comprar gas en llenadero de Güere

Más de 15 días en cola tienen los habitantes de varios municipios del estado Aragua, para comprar una bombona de gas doméstico.

Los usuarios aseguraron que la escasez del servicio los ha obligado a ingeniárselas para poder cocinar los alimentos en cocinas eléctricas, microondas y leña, son algunas de las alternativas a las que han tenido que recurrir sobre todo aquellas familias donde hay niños, personas de la tercera edad o con discapacidad.

Molestos por no ser atendidos por el personal que labora en el llenadero y maltrato por parte del gerente, indicaron que seguirán insistiendo para que les vendan el gas, ya que es un servicio necesario. “Desde las 5:00 de la mañana me vengo a pie de mi casa ubicada en Guanarito, municipio Mariño, con mi hija más pequeña en el coche porque no tengo con quién dejarla y los administradores del gas nos dejan todo el día llevando sol, pasando sed y hambre, no se apiadan de nuestra necesidad y no venden la bombona”, dijo Ángela Hernández.

Pablo Alayón nos comentó: “Desde las 5:00 de la mañana llegué a hacer la cola y ya son las 11:00 am, y todavía nos tienen aquí llevando sol como unos animales, no tienen consideración con nosotros que somos personas de la tercera edad, es una falta de respeto, porque el gerente sabe que hay fallas en el servicio y que si estamos aquí es porque necesitamos el gas”.

José Farías aseguró que sólo le venden a amigos y a los funcionarios militares o policiales. “De manera descarada entran y salen carros con las bombonas llenas y nosotros aquí como unos bolsas esperando que nos atiendan, esta es la realidad que debe ver la alcaldesa de Turmero y el gobernador, las humillaciones que nos hacen pasar al pueblo y después andan pidiendo votos”.

Finalmente, los usuarios del servicio del gas doméstico aseguraron que continuarán acudiendo al llevadero con sus bombonas hasta que regularicen el despacho en las comunidades. “El gerente nos dijo que no podían vendernos porque estaban atendiendo a los consejos comunales, pero donde no llega el servicio, como es el caso de nosotros tienen que vender. De paso han tenido el descaro de pedir divisas para agilizar la venta”, dijo Romer González.

IRIOS MÉNDEZ | el siglo

fotos | JOEL ZAPATA