Alcalde Miguel Burgos instala Mesa de Diálogo Municipal de Los Guayos

Este jueves quedó instalada la Mesa de Diálogo Municipal de Los Guayos, replicando las iniciativas que se vienen gestando a escala nacional y regional, encabezadas por el presidente Nicolás Maduro y el gobernador Rafael Lacava, respectivamente.

El objetivo de esta cita, conducida por el alcalde de Los Guayos, Miguel Burgos, fue escuchar las propuestas desde las áreas que componen el municipio en materia política, comercial, empresarial, social e incluso los sectores religiosos.

En tal sentido, Burgos pidió y exhortó a todos los participantes a que este espacio se mantenga, que sea permanente para plantear las problemáticas, pero también las soluciones de los distintos problemas que aquejan a la entidad. Agradeció la participación de todos los asistentes y los invitó a pensar en propuestas para la creación de un consejo consultivo que agrupe a los diversos actores asistentes, además de su funcionamiento para cogobernar el municipio.

“A lo mejor estoy haciendo muchas cosas bien, pero también puedo hacerlas mal, soy humano y me equivoco. Yo necesito que alguien me diga cuando estoy cometiendo un error y no es por mi bien; los errores cometidos van a afectar a todo un pueblo”, afirmó el alcalde.

Instó a todos los presentes a actuar con base en la verdad y el respeto, así como a aceptar las reglas de la democracia. “Debemos manejarnos con madurez y aprender a convivir, tolerarnos y respetarnos”, sostuvo Burgos, quien además indicó que se creará una red de convocatoria para instalar las mesas Política, Productividad, Alimentación y Servicios Públicos.

A esta convocatoria asistieron representantes de la Iglesia católica y evangélica, los partidos políticos PSUV, MEP, Redes, Partido Comunista de Venezuela, Tupamaro, Avanzada Progresista, Podemos, Alianza Para El Cambio, ORA, UPV, PPT, MAS, Copei, Esperanza Por El Cambio, miembros de la sociedad civil, de la Cámara de Comercio, Concejo Municipal, Consejo Legislativo, Constituyente, entre otros.

Entre las principales propuestas emanadas de esta Mesa de Diálogo figuró la activación de la producción agrícola en el municipio y el apoyo al campesinado ante las dificultades que ha generado las sanciones, el bloqueo y la pandemia del Covid-19.

