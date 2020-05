Laidy Gómez culpa al ministro de Salud ante una cadena de contagios de COVID-19

La gobernadora del estado Táchira, Laidy Gómez, responsabilizó al ministro de salud del régimen venezolano, Carlos Alvarado ante una posible cadena de contagios en la entidad.

“Si las cosas no mejoran, es responsabilidad del ministro cualquier cadena de propagación que se genere en Táchira, porque no se ha dado a conocer de manera oportuna la información”, afirmó.

Gómez criticó que la información, sobre los contagios sea estrictamente limitada y no se den detalles sobre los casos que se han registrados.

“El problema no es que haya casos sino que no se informe a la sociedad dónde están, con quién estuvieron, y la sociedad no tiene respuesta”, comentó la gobernadora.

NTN 24