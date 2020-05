“Mi hijo andaba en malos pasos ante la vida”, dijo la madre del joven

“A mi hijo lo dañaron las malas juntas en San Vicente al oeste de la ciudad de y hoy tristemente me duele decirlo, pero no puedo ocular el sol con un dedo, lo tengo muerto”, expresó la atribulada madre que no quiso identificarse ante los periodistas.

Manifestó que su muchacho terminó sus estudios de secundaria en el liceo Antonio García Rojo, ubicado en la referida localidad y durante el proceso de aprendizaje, sus notas fueron excelentes.

“No fue un mal estudiante sino todo lo contrario ni mucho menos tuve quejas de las profesoras. Desde pequeño le inculqué valores y principios”, dijo la señora.

– Al cumplir mayoría de edad, los vecinos de la cuadra me informaron que Jesús David Rojas, de 21 años de edad, andaba por las calles armado con una pistola y yo le reclamé tal situación.

Pese a la conversación que sostuve, él me negó esa versión y me pidió que no creyera en los chismes. Sin embargo, “mi sexto sentido me advirtió que andaba en malos pasos y eso lo confirmé después. Fue el regalo que recibí luego de haber cumplido los 18 años”, dijo.

“Ante mis corazonadas le advertí a mi hijo que se retirara de ese mundo, pues consideraba que en cualquier momento de la vida lo mataría un cuerpo de seguridad, e incluso le manifesté con el corazón en la mano, que se hiciera un hombre de bien”, agregó.

Por tal motivo, “me lo llevé a Caracas, donde le monté un puesto vendiendo café, tortas y otras cosas más, pero como estaba enamorado de una muchacha en San Vicente, regresó a Maracay”, adicionó la declarante.

“Yo entré en conciencia de que en cualquier momento caería muerto, y este martes a las 11:00 de la noche, me llegó la noticia”, explicó a los reporteros, manifestando, “mi hijo vivía con su abuela desde que era un niño. Se crió con mi madre”.

“Andaba en malos pasos y eso no es bueno para nadie. Muchos jóvenes se desvían del camino y se dejan llevar por mentes macabras”, expresó en medio de su tristeza.

“Soy madre de seis hijos y me gano la vida vendiendo tortas y dulces en el Valle en Caracas, donde resido”, comentó.

Como es del conocimiento público, Jesús Rojas falleció en un enfrentamiento con funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, en donde cayeron otros sujetos en la mañana del martes en el sector Cadillal en San Vicente.

El suceso se originó en la calle Yaracuy cruce con Sorocaima, y en ese hecho murió asimismo Yonaiker Jesús Rodríguez, de 18 años de edad, y del resto de los caídos se desconocen sus nombres.

Los individuos, según el Cicpc, estaban vinculados a los delitos de robo y hurto de vehículos, extorsión, secuestro, cobro de vacunas, y en otros hechos delictivos.

