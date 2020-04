De acuerdo a las informaciones que se filtraron en la sede del hotel, ubicado en pleno centro de Maracay, donde la semana pasada se registró un drama pasional con la muerte por estrangulamiento de una joven de 23 años de edad y como principal sospechoso de ese acto criminal se señala a su compañero sentimental, quien es conocido por los mismos empleados como “El Viejo Gozón” es buscado por las autoridades de la División de Homicidios de Aragua.

Loading...

Se dijo que el sujeto, identificado como Reymundo Obregón, de 69 años de edad, de nacionalidad peruana y comerciante, frecuentaba el hotel Florida, en la calle Soublette, con la muchacha, a quien describieron físicamente como una joven muy atractiva, cariñosa y de grandes atributos que le concedió la naturaleza.

Mientras que el individuo, de 69 años de edad y de baja estatura, se creía como especie de un “Galán de Otoño” o simplemente “El Casanova de la ciudad” e incluso las chicas del hotel lo saludan así: “Hola “Viejo Gozón”. Hasta le expresaban frases como estás: “Mira viejo, usted puede con esa muñeca, y él respondía: “Claro que sí”. Para eso está “la pastillita azulita”, la que hace el milagro de la felicidad”.

Y el jueves a las 11:20 de la mañana se acercó nuevamente a ese alojamiento tomado de la mano de su pareja y mostrando una sonrisa como queriendo decir: “Aquí estoy de nuevo”.

Ese día no salió de la habitación 7, y se sospecha que después del acto íntimo, entre las 9:00 y 10:00 de la noche, procedió a estrangularla luego de sostener una discusión con la joven. Se desconoce el trasfondo del altercado sentimental.

Como pudo, a duras penas, le colocó la vestimenta y posteriormente cargó el cadáver entre sus manos, dejándolo tendido en la cama con los pies sobresalientes. Pasó parte de la noche con la muerta y planificando que haría con el pasar de las horas.

Al día siguiente, “Don Reymundo”, bien perfumadito y con su rostro de triunfador, pero en el fondo de sí mismo asustado, egresó de la habitación a eso de las 7:00 de la mañana, manifestándole a la recepcionista: “¡Mira, chica! Yo voy al Terminal de Pasajeros a buscar unos repuestos y aquí queda mi esposa, si se pasa la hora y no he regresado, cancelaré la diferencia. Por eso no se preocupe”.

Confiando en la palabra de “El Viejo Gonzón”, la operadora le dijo: “Te cuidas viejo ¡Mosca con el virus¡ Minutos más tarde el “Galán de Otoño” desapareció misteriosamente.

Pasadas las 10:00 de la mañana del viernes, la recepcionista le dijo a su compañero de trabajo: “Ya son las 10:30 de la mañana y el viejo no ha regresado. Vaya y toque la puerta de la habitación 7”.

Como no respondió al llamado, el joven se acercó de nuevo al área de recepción del hotel, manifestando lo siguiente: “Esa chama no está en la habitación”.

Seguidamente la trabajadora agregó: “Esa tipa está ahí, porque el viejo no ha regresado”.

Ambos trabajadores forzaron la puerta y consiguieron a la ciudadana acostada en la cama, pero sin verle el rostro. La señorita le llamó en varias oportunidades e incluso la movió fuertemente.

Acto seguido el hombre dijo: “!Mira, esa mujer está muerta¡”

La recepcionista respondió: “No creo”. Transcurridos unos minutos ambos empleados se percataron que la joven yacía en la recámara sin signos vitales e inmediatamente salieron de la habitación pegando gritos desesperantes.

Luego llamaron a las autoridades policiales y a los investigadores de homicidios, adscritos a la Base de Maracay, quienes colectaron todas las evidencias de interés criminalístico y los videos, iniciaron las investigaciones del caso y tratan de establecer el verdadero móvil del crimen.

Por el momento Obregón anda huyendo de la justicia, y desde ya se tramitó la orden de captura ante el Ministerio Público, la cual se ejecutaría en cualquier momento. Entre cielo y tierra no hay nada oculto.

LUIS ANTONIO QUINTERO | elsiglo