En muchas zonas de la entidad aragüeña los ciudadanos denunciaron que no contaban con el suministro de agua potable por tuberías, y por esa razón debían salir de sus hogares en busca del vital líquido.

En este sentido, habitantes del municipio Mario Briceño Iragorry indicaron que desde más de 20 días no cuentan con el suministro de agua, lo que no les permite acatar la medida de seguridad del lavado de manos y no salir de sus hogares, ya que deben ir todos los días a los diferentes llenaderos improvisados que existen en la zona.

Luis Salas resaltó que debe buscar agua varias veces al día para poder realizar los quehaceres, “son muchos los sectores de Caña de Azúcar que no tienen agua, todos los días salimos y muchas veces nos toca ir varias veces para poder conseguir un poco de agua”.

Asimismo, Wilmer Escalona indicó que con todas las medidas implementadas por el Ejecutivo Nacional y regional para prevenir la propagación de la pandemia del Coronavirus, se les ha complicado llenar todos los envases de sus hogares, “en estos momentos no estoy trabajando y me da más tiempo para buscar el agua, pero acá hasta se desmayan las personas y además es un peligro, ya que los carros pasan a muy alta velocidad”.

De igual forma, Gonzalo Fernández mencionó que en horas de la madrugada es cuando hay más personas buscando agua, “contamos con suerte de que hoy (ayer) no hay tantas personas en la calle buscando agua, pero muchas veces la cola es muy larga y los ciudadanos arriesgan su vida cruzando la calle corriendo y cargados de agua, la mayoría de los ciudadanos debemos hacer malabares para poder surtirnos del vital líquido”.

HASTA 20 DÓLARES POR UN CAMIÓN CISTERNA

Ante la problemática, los mariobricenses se han visto en la necesidad de dirigirse a los pozos y chorros de la zona para poder abastecerse del vital líquido, y en muchos casos verse obligados a comprar camiones cisternas, los cuales actualmente tienen elevados costos.

Al respecto, José Delgado, vecino del sector 1 de Caña de Azúcar señaló que, tienen alrededor de 20 días sin agua, “en varias oportunidades tenemos que comprar camiones cisternas que nos cuestan entre 18 y 20 dólares, y debemos hacerlo para cubrir las necesidades de nuestras casas”, afirmó.

Mientras que, Olivia Rangel, habitante del municipio expresó su preocupación ante la escasez de agua que se ha presentado durante las últimas semanas en el municipio, ya que a su juicio, la situación se agrava debido a la pandemia del coronavirus que atraviesa el país en estos momentos, “tenemos más de 18 días sin agua, como hacemos con el problema del coronavirus que debemos lavarnos las manos frecuentemente“, dijo.

ACTIVADO POZO EN EL SECTOR 3

El alcalde del municipio Mario Briceño Iragorry, Brullerby Suárez, anunció la activación de un pozo en el sector 3 de Caña de Azúcar, esto enmarcado en las respuestas del gobierno municipal y regional en cuanto a la problemática del agua en la jurisdicción.

“Sabemos las dificultades y problemática del servicio de agua en la zona, pero estamos dando la cara y repuestas a nuestro pueblo, estamos trabajando y así es un sector menos al que le va hacer falta el vital líquido, faltan otros pozos pero estamos trabajando con el apoyo del gobernador Marco Torres y el presidente Nicolás Maduro”.

Finalmente, destacó que en el pozo ubicado en el sector 11 específicamente en la UD-15 se encuentran realizando trabajos de recuperación del mismo, “este pozo estará en funcionamiento en los próximos días, y además seguimos trabajando desplegados en otros sectores con la distribución de agua en cisternas, a pesar de la situación del Covid-19, estamos batallando por el vital líquido de la parroquia de Caña de Azúcar”.

MÓNICA GOITIA | ZULEIKA ROSALES

