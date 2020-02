El día en el que se realiza el homenaje público a Kobe Bryant, su hija Gigi y las siete personas más que fallecieron en el accidente de helicóptero del 26 de enero, TMZ reporta que Vanessa Bryant ha presentado una demanda por homicidio culposo contra Island Express, la empresa dueña de la aeronave.

La demanda presentada indica que la aeronave nunca debió haber sido puesta en tal peligro antes del accidente, acusando que la empresa solo tenía permiso de volar bajo reglas visuales de vuelo, y que las condiciones del día del accidente no eran tales, al haber una densa niebla.

También se indica en la demanda que el piloto, Ara George Zobayan, iba a 180 millas por hora en una vuelo, y que la empresa no monitoreó ni evaluó el clima antes del despegue, que no le proporcionaron los datos adecuados de las condiciones climáticas, que no le indicaron que abortaran el vuelo por el clima nublado y que no le ayudaron a mantener el control del helicóptero para evadir obstáculos naturales durante su ruta.

De acuerdo a TMZ, no se especifica la cantidad monetaria que busca Vanessa Bryant, pero que busca daños punitivos, al sostener que el piloto y la empresa actuaron de forma temeraria y que los daños del accidente son varios millones de dólares.