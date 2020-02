“Dame una soga, ma’, me quiero matar”, gritaba en medio de lágrimas Quaden Bayles, un niño australiano de 9 años que fue grabado por su madre después de recogerlo del colegio.

Quaden, quien sufre de una condición de enanismo conocida como acondroplasia, lloraba sin consuelo por el violento acoso del que era blanco debido a su condición física.

Su madre, Yarraka Bayles, grabó un video en el que el niño le decía que se quería morir debido al maltrato que recibía en el colegio.

“Esto es lo que hace el bullying”, dijo ella en la misma grabación, donde también se escuchaba a Quaden decir que quería acabar con su vida.

El video se convirtió en viral, fue visto por más de 14 millones de personas, se creó el hashtag #WeStandWithQuaden (#apoyamosaQuaden) y personalidades como el actor australiano Hugh Jackman (Wolverine) y el basquetbolista Enes Kanter le enviaron sentidos mensajes al niño.

Jackman le dijo a Quaden “eres más fuerte de lo que crees y todos debemos ser más amables con los demás”.

Quaden – you’ve got a friend in me. #BeKind @LokelaniHiga https://t.co/8dr3j2z8Sy pic.twitter.com/jyqtZYC953

— Hugh Jackman (@RealHughJackman) February 20, 2020