“Reconocimiento internacional de Guaidó debería tener reciprocidad del Parlamento”

Diputados pertenecientes a la Fracción 16 de Julio estuvieron de visita en la ciudad de Maracay, donde manifestaron que el reconocimiento por parte de la comunidad internacional al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, debería tener una reciprocidad del Parlamento venezolano.

Al respecto, el diputado de la Asamblea Nacional, Omar González, indicó que se debe utilizar la fuerza de las instituciones venezolanas, “los gremios profesionales y el Parlamento se deben organizar y junto al apoyo internacional nos va a permitir recobrar la paz y por eso pensamos que en los próximos días el presidente Juan Guaidó va a anunciar una convocatoria de lo que podría significar el comienzo del fin del Gobierno de Maduro”.

Asimismo manifestó que desde la fracción se encuentran fijando su posición en cuanto a la ruta política para recobrar la libertad y democracia del país, “unas organizaciones criminales y terroristas han puesto en peligro la paz de la región y han asaltado el país”.

González detalló que para recobrar lo que catalogó como la paz de los venezolanos, se debe sacar el estado en el cual se encuentra el país, “ni siquiera es Nicolás Maduro, es todo el sistema que se ha establecido en todo el territorio para traficar productos ilegales, además de la formación de cuadros terroristas que están en Venezuela”.

Por último, detalló que los constantes asaltos a las oficinas de los parlamentarios han obligado a la AN a estar itinerante en los diferentes espacios de la ciudad, “pero esto no es una excusa para cumplir nuestro trabajo, no hablamos de edificios o paredes, es donde estén los representantes electos por más de 14 millones de venezolanos el pasado 2015”.

MÓNICA GOITIA | elsiglo