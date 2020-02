La mañana de este jueves, conforme estaba previsto los pensionados del municipio Ribas, en el eje Este de Aragua, realizaron el cobro de su pensión, todo esto amenizado por una Retreta Musical en el marco del programa “Mis abuelos y abuelas cobran en Paz”, la cual les dio un tiempo de espera más llevadero a los adultos mayores.

Y es que desde bien temprano, los funcionarios de La Casa del Abuelo San Joaquín y Santa Ana de la entidad, se instalaron en las principales agencias bancarias de la entidad, en aras de acompañar a los longevos ciudadanos, ofreciéndoles no sólo música, sino también comida, bebidas y asesoría con respecto a sus inquietudes.

Isbelis Pérez, directora de la institución, manifestó que esta es una jornada que ya lleva varios meses implementándose en la entidad, en aras de brindar a los ciudadanos un mejor servicio mientras esperan poder ingresar a las oficinas bancarias.

“Trabajamos arduamente desde Ribas, por ofrecerle a toda la comunidad de adultos mayores y de jubilados, todo lo necesario para que su paso por el banco no sea tan tedioso, por eso nos desplegamos un equipo multidisciplinario para atender a estos usuarios, quienes necesitan ser tratados como reyes”, puntualizó Pérez.

Igualmente, la autoridad comentó que este plan implementado en Ribas, no sólo está beneficiando con un servicio integral, sino que también ha acabado con casi el 100% del comercio en las colas, popularmente conocido como el “bachaquerismo”, que tenía con malestar a los ancianitos de esta parte del estado Aragua.

PENSIONADOS OPINARON

En este sentido, los beneficiados del Seguro Social no tardaron en agradecer a los entes competentes por los servicios prestados. Sin embargo, no dejaron pasar la oportunidad para hacer del conocimiento público, su malestar con respecto a lo que estaban cobrando, ya que aseguran que no les alcanza para mayor cosa.

Siendo así, que en los bancos privados de los 250 mil que estaban estipulados, sólo en efectivo les daban 100 mil bolívares, mientras que en los públicos la suma ascendía a 150 mil. Al parecer, ninguna de las cifras alegró a los ciudadanos.

“Lo que ganamos aquí con la pensión es demasiado poco, no me alcanza ni siquiera para adquirir mis medicamentos. Sólo el Losartán me cuesta 150 mil bolívares y básicamente es lo que estamos cobrando. De resto, lo que como es pura verduras, porque no me alcanza”, manifestó María Martínez.

El señor Víctor Luis Rodríguez agregó: “Los cien mil bolívares que nos están dando nos alcanza de broma para comprar una harina de maíz. Y si hablamos del dinero completo que son 250 mil, menos nos alcanza para comer un mes. Estamos viviendo por la misericordia de nuestro señor Jesús”.

Por su parte, Norys Reyes expresó que tanto ella como muchos pensionados hacen un llamado a las autoridades a que se adecue a la situación país, puesto que lo que están cancelando no les da la base para adquirir lo que ellos necesitan.

“Lo que cobramos es una miseria. Necesitamos que paguen todo como deben pagarlo y que además nos suban la pensión a ver si salimos un poco más adelante los adultos mayores, que siempre somos los más burlados”, finalizó.

En resumidas cuentas, los pensionados de esta parte del eje Este agradecen a las autoridades por el apoyo con las jornadas de cobro. No obstante, le hacen un llamado a los entes competentes para que tomen en cuenta la petición de incrementar la pensión o por lo menos dar todo el dinero en efectivo.

DANIEL MELLADO | elsiglo