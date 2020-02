Justin Bieber Finalmente confesó haber lastimado a Selena

El cantante Justin Bieber admitió que en el pasado lastimó a su expareja, Selena Gómez, gracias a su noviazgo con la modelo Hailey Baldwin.

En plena entrevista con el productor Zane Lowe, Bieber se atrevió a confesar haber herido a Selena en el pasado y dijo que estaba muy arrepentido, comentó que ella siempre lo amó y verlo con alguien más “Obviamente la lastimaba” “Ella salió e hizo cosas que me lastimaron, y así como me dolió, yo también hice cosas que la hirieron. Una vez el tour terminó, nos dejamos de hablar por completo, me sorprendió demasiado”

Aseguró que el rencor que Selena le guarda hacia él, afectó en gran parte su relación con su actual esposa Hailey, agregando entre palabras: “Le dije: ‘Mira, aún sigo herido y trato de encontrar mi camino. No estoy listo para hacerte promesas. Simplemente no quiero decirte algo y terminar haciendo lo contrario’. Quería ser lo más honesto posible con ella”.

De esta manera, reconoció que su esposa lo ayudó a superar aquel momento duro en su vida.