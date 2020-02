5 curiosidades sobre tu cabello que seguramente no sabías

El mundo de la belleza y el cuidado personal está lleno de mitos y verdades entre los que, a veces, cuesta distinguir. Hoy queremos hablarte, concretamente, de 5 curiosidades sobre el cabello y estamos seguras de que te van a sorprender.

1. El cabello también tiene zona T

Así como el rostro cuenta con una zona T, el cabello también la tiene. Normalmente, las raíces suelen ser más grasas, ya que el sebo es necesario para que el pelo crezca fuerte y sano. Por el contrario, las puntas son secas porque no reciben una hidratación tan directa como el cuero cabelludo.

2. La tendencia No-Poo no limpia en cabello

Algunos defensores de una vida completamente libre de químicos defienden la tendencia del No-Poo con uñas y dientes, es decir, lavarse el pelo utilizando solo agua. Pero, debemos confesarte que esta técnica no limpia el cabello puesto que el agua no cuenta con propiedades suficientes para deshacerse de la suciedad y disolver la grasa y el sebo. El único capaz de lograrlo es el champú, escoge uno que sea respetuoso con tu melena y no tendrás que preocuparte por los químicos.

3. El pelo es más frágil cuando está mojado

Cuando el cabello está mojado se vuelve más frágil y sensible, por eso asegúrate de cuidarlo un poco más de lo normal. No frotes la toalla en exceso para quitarle la humedad, y utiliza un peine o cepillo de púas gruesas y separadas para no romper las fibras capilares.

4. Arrancarse las canas no hace que salgan más

De repente te miras al espejo y ahí está ¡tu primera cana! Pero, ¡no! No la arrancas porque toda tu vida has escuchado que donde quitas una salen dos. Nos complace aclararte que eso es completamente falso. El crecimiento del pelo es un proceso genético, por lo que, si tienen que salirte más canas te acabarán saliendo las quites o no. Lo que si puedes provocar arrancando el pelo es dañar el folículo. Si te molestan a la vista es mejor que uses una tijera y las dejes bien cortitas ¡Solucionado!

5. Solo existen dos pigmentos de melanina

Para crear los diferentes colores de pelo que hay en el mundo tan solo existen dos tipos de pigmentos de melanina ¿No te parece increíble? Por un lado la eumelanina, un tono oscuro (negro/marrón). Por otro lado, la feomelanina que es roja. Las proporciones de una u otra en el ser humano hacen que el cabello sea de un color u otro.