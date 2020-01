Desde muy temprano salieron a circular los carros improvisados en Villa de Cura, municipio Zamora, para paliar las fallas en el servicio de transporte público, generado por el paro indefinido de los transportistas, quienes exigen un incremento en la tarifa del pasaje urbano.

Las paradas de la zona centro, así como la de las parroquias estaban full de gente, muchos de los usuarios molestos porque no habían podido llegar a sus puestos de trabajo. “Desde muy temprano me levanté para ir a mi trabajo y ya son las 9:00 de la mañana y aún estoy en la parada, por la hora voy a desistir de la idea de ir a trabajar, ni modo que me descuenten el día”, expresó molesto Juan Carpio.

Mientras que José David Vargas apuntó, “es una exageración por parte de la líneas de transporte y de los choferes de cobrar 10 mil bolívares de la Villa a San Juan y Maracay, con un sueldo mínimo ya no podemos ni comprar comida ni pagar pasaje, es mejor quedarse en la casa, alguien tiene que poner un alto a esta situación”.

David Herrera también manifestó su descontento diciendo, “la ruta interna cobraba 3 mil bolívares y ahora pretenden subirla a 6 mil, es una locura porque lo poco que ganamos lo vamos a gastar en pasaje. No nos queda de otra que pagar los transporte improvisados que cobran más caro, mientras se solventa la situación y se pone un precio justo para todos”.

Los villacuranos que usan a diario el transporte piden al gobierno regional y municipal que se sienten con los transportistas para que lleguen a un acuerdo y logren reactivar por completo y a la brevedad posible el servicio del transporte público.

IRIOS MÉNDEZ | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA