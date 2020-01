En vista del paro efectuado por el sector transporte en horas de la mañana de ayer, Ángel Gutiérrez, presidente de Categ, señaló que el aumento que proponen los transportistas no ha sido evaluado por los entes gubernamentales.

En este sentido, Gutiérrez comentó que “a primeras horas de la mañana el transporte realizó su paro técnico, nosotros conjuntamente con el INTT y el Ministerio de Transporte activó un plan de contingencia, quienes han venido respaldando las orientaciones por parte del Ministerio y del Gobierno nacional”.

Entre tanto, aseveró Gutiérrez, “esperamos que en los próximos días se tenga una respuesta satisfactoria, mientras tanto nos estaremos desplegando para garantizar la movilización de los usuarios y se normalice un poco la afluencia de transporte público en las instalaciones del Terminal y dentro del municipio Girardot”.

Según algunos personeros que mantuvieron el conflicto del transporte público destacaron que el paro se cumplió en la entidad en 80% al respecto, el presidente de Categ argumentó, “se puede reconocer que a primeras horas de la mañana había muchas personas caminando en las calles y en las paradas, ya casi a horas del mediodía se ha venido normalizando, producto de algunas conversaciones que se han manejado con el sector en conflicto, buscando la manera que el pueblo maracayero no se vea afectado de las acciones que ellos están tomando, motivado a que consideran que es justo lo que están planteando; esto tienen que ser evaluado según el costo del salario del venezolano en este momento”.

En cuanto a la decisión del sector transporte para la realización de este paro, Gutiérrez enfatizó que los mismos hicieron un planteamiento donde entregaron un documento al órgano regional de transporte, donde se organizó y articuló para llevar esa propuesta al Ministerio de Transporte, donde los transportistas esperaban una reacción para este lunes, en vista de esto tomaron la acción.

En este sentido enfatizó, “lo cierto es que estos momentos se va a llamar a nivel nacional todo lo que es los representantes del gremio de transporte para que hagan las evaluaciones correspondientes en función del pasaje; mientras esto no se haga le solicitamos a los amigos transportistas no golpear al pueblo con esta medida, ya que sería un abuso por parte de ellos, ya que el Estado ha dado el apoyo correspondiente a estas organizaciones dándole sus insumos, quizás no los necesarios como ellos lo consideran, pero si los más esenciales como caucho, aceite, batería, conjuntamente con Fontur, INTT, el Ministerio de Transporte y el Gobierno nacional”.

Por su parte, los transportistas aspiran establecer como aumento 5 mil bolívares para las rutas urbanas y para las rutas suburbanas un costo de 7 mil bolívares.

JOSÉ CARPIO G. | elsiglo