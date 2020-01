El rubro alimenticio que en una época era la que sacaba la “pata del barro” a más de uno, se ha puesto inalcanzable para la mayoría de los ciudadanos que devengan un salario mínimo mensual, los costos suben a cada momento.

En un recorrido por el pueblo de Magdaleno, los pobladores y comerciantes de la región están espantados por los precios que han alcanzado los frijoles, caraotas y otros rubros de la cesta básica.

De esta misma manera, José Pumero aseveró, “el precio de los granos es una locura, hoy tiene un costo mañana otro, vamos tratando de avanzar poco a poco, no se puede ni comer, estamos ahorrando unos reales para irnos a Colombia, ya con los precios no podemos vivir aquí, aunque los granos es uno de los más económicos, están incomprables”.

Por otro lado, Adrián Lespe acotó, “en realidad los granos y todos los artículos están subiendo de precio, eso ha impactado que las ventas bajen, y más por el alza del dólar, bueno fuese que si las divisas bajaran también lo hicieran los precios”.

Entre tanto, José Tovar destacó, “la venta de los granos están bastantes bajas, nos basamos en el precio que nos ponen los mayoristas y ellos trabajan en base al dólar”.

Asimismo se pudo conocer los precios de los granos: las caraotas negras tienen un valor de 64 mil el kilogramo; los frijoles pico negro se ubican en 60 mil el kilo; los frijoles Bayo oscilan entre los 62 mil bolívares; las lentejas en 64 mil cada kilogramo.

PODER ADQUISITIVO NO ALCANZA PARA COMER

Las variantes de las divisas en el mercado negro le tiene una soga al cuello a los consumidores, ya que los distribuidores no estipulan un precio fijo para las mercancías, destacando que los comerciantes cambian el costo según como adquieran los productos con la variación casi diaria del precio de la moneda extranjera.

En este sentido, Carmen Núñez destacó, “lo peor que se ha podido ver es esta situación, ya uno no encuentra ni que comprar, tenemos un mísero sueldo que no alcanza para comprar granos, ni mucho menos una harina de maíz, un aceite, cómo hace uno para vivir, las personas que sólo esperan un bono cómo sobreviven o comen; hay un alboroto con el petro, y enseguida los comerciantes empezaron a subir todos los precios; empezaron a abrir los negocios fue este miércoles pasado, ni un pan se puede comer”.

Por otro lado resaltó, “hay que acabar con esta plaga de la especulación, el Gobierno debe poner cartas en el asunto, aquí no se puede protestar porque vas preso”.

Por otro lado, Felipe Cartaya destacó, “los precios siempre tienen que ir acorde con el sueldo de un trabajador, en el caso de los pensionados no nos alcanza para comer, podemos comprar prácticamente sólo un artículo, está por de más decir que es algo fuera de lugar totalmente, no hay nada económico, nosotros como consumidores somos los más perjudicados; no se trata de política sino por el bien de todos”.

